Er det valgkamp for enhver pris, Frp?

Sist søndag gikk 30.000 i rosetog for Tamima Nibras Juhar. Vi sa tydelig nei til hat og rasisme. Fremskrittspartiet var ikke å se i markeringen.

Deretter blåste en kald blå vind gjennom skolevalget. Frp og FpU gjorde et brakvalg. Budskapene deres i skoledebattene har vært beinharde. Den digitale valgkampstrategien likeså.

En fersk analyse fra Universitetet i Bergen viser at unge menn som får nyhetene via sosiale medier er langt mer tilbøyelige til å stemme Fremskrittspartiet. Retorikken treffer ikke tilfeldig. Den treffer unge mennesker.

Konsekvensene blir tydelige for oss i Antirasistisk Senter når vi møter unge med minoritetsbakgrunn som er blitt ofre for Frps og høyresidens valgkamptaktikkeri.

Fremskrittspartiet krever trygghet i sitt partiprogram samtidig som de tjener på å gjøre folk redde.

Etter en skoledebatt sitter en gutt igjen alene. Frp har bråkt om innvandring. Kommentarene fyller skjermen. Klassekamerater hvisker at «han hører ikke hjemme her». Gutten sender en melding til mamma: «Er det galt å være meg?».

Når frykt blir politisk valuta, vet vi hvem som må betale prisen. Tamima var en av dem.

Og nå ringer foreldrene oss. Ungdom søker hjelp. Folk føler seg utrygge i egne nabolag. Vi får flere henvendelser enn normalt. Dette er følgene av en valgkamp der politikerne aktivt spiller på frykt for å sanke stemmer.

Det er totalt blottet for anstendighet. Og derfor spør jeg Fremskrittspartiet: Er det valgkamp for enhver pris for dere?

Valget på mandag handler om hvem vi vil være.

Frp krever trygghet i sitt partiprogram samtidig som de tjener på å gjøre folk redde. Hvis dere mener trygghet er et mål, bevis det. Ta ansvar. Møt dem dere har gjort redde. Beklag. Reparér.

Men det gjør dere ikke.

Jeg spør om det er valgkamp for enhver pris for dere, fordi dere lar deres stortingskandidat, Tor Mikkel Wara, stille opp i et intervju i Vårt Oslo med sitater som «Ikke bosett flere innvandrere i Oslo. De får holde seg i distriktet».

Jeg spør fordi svaret hans, etter at journalisten stilte et spørsmål om hvorvidt muslimer blir diskriminert i Norge i lys av drapet på Tamima, var noe så kunnskapsløst som: «Nei, det mener jeg ikke. Det er i hvert fall ingen offentlig diskriminering».

Jeg spør fordi dere i starten av valgkampen publiserte en valgkampvideo der en etnisk norsk gutt, «Julian», blir offer for en maskert guttegjeng med flerkulturell bakgrunn. Dere nører oppunder fordommene allerede fra start.

Og jeg spør fordi kommentarfelt i sosiale medier kryr av «Stem Frp» for å skremme unge med minoritetsbakgrunn til taushet.

Valget på mandag handler om hvem vi vil være. Husk at vi skal etterlate oss et Norge etter denne valgkampen også.