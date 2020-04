Er det lov å bli sint nå?

Jeg drar ut skuffen for å lete etter potetskrelleren. Gjemt under gafler, kniver og gamle brødsmuler skal den ligge en eller annen plass. Det går kort tid fra start til slutt. Lokket går av. Jeg roper så høyt at mannen min i andre etasje garantert hører meg gjennom de tykke gulvplankene. Jeg fortsetter å rope og kjefte over rot og dårlig system helt til mannen stikker hodet forsiktig inn og minner meg på at jeg la den bak kaffemaskina i går da jeg ryddet. En liten stund etterpå forstår jeg at mitt sinne ikke bare handlet om den potetskrelleren. Eller mannen min og rotet vårt. Det handlet like mye om min frustrasjon og min frykt. Frustrasjon over at vi nå, fjerde uke på rad er isolert uten omgang med folk. Frykt for at tryggheten og friheten i livet mitt ikke er på plass før om flere måneder.

Det er lett å tenke at det er feil å bli sint. På sosiale medier har det de siste dagene blitt to tydelige leirer. De som er sinna, og de som mener man ikke må bli sinna. De som først rettet pekefinger mot hyttefolket, og de som hamstret mat fikk fort pekefingeren rettet tilbake på seg. «Det går ikke an å snakke sånn om folk». «Nå må vi være rause med hverandre». Men, handler ikke raushet også om å anerkjenne at folk også kan bli sinte?

Jeg tror det er på tide å snakke om følelser og verdier

For det er det jeg tror det handler om. Følelser og verdier. Det er ikke første gang jeg opplever at sinne ikke er en like akseptert følelse som glede, sorg eller empati. Sinne er litt mindre verdt. Litt slitsom. Litt feil. Men, kan aksepteres hvis den ytres på «rett måte» til «rett tid». Men for all del, ikke for mye. Og i hvert fall ikke i det offentlige rom. Med dette mener jeg ikke at det hverken er greit å karakterisere eller kalle opp folk. Det er noe annet. Men, jeg tror at å uttrykke sinne og frustrasjon i kommentarfelt og deling av ulike medieoppslag på sosiale medier også kan være bra.

For handler ikke sinne også om å stå opp for seg selv og egne verdier? Si høyt at dette finner jeg meg ikke i. Dette vil jeg ha en slutt på. Kom dere hjem, dette er ikke hytteturens tid. Handler det ikke om at verdier og viktige behov for oss alle står på spill nå? Jeg vil ha friheten og tryggheten min tilbake. Er ikke sinne i denne situasjonen også ganske naturlig? Og når vi som mennesker møter utfordringer på ulik måte kan det være både frustrerende og uforståelig. For vi er forskjellige. Vi har ulike utgangspunkt. Og vi har ulike verdier.

Vi er bare mennesker

Jeg tror vi vinner på å være rause med alle følelser, også i sosiale medier. Ikke bare de som sier «dette går fint» eller «vi står han av». Men også med de som er redde for at helsesystemet i kommunen deres kollapser fordi noen ikke overholder hytterestriksjonene og blir sinte. Eller de som er triste fordi de ikke kan dra på hytta i påsken. Det er helt greit.

Kanskje vi heller kan være litt nysgjerrig på hverandre? Spørre inn i det de som er sinte, triste eller optimistiske sier. Prøve å forstå hvordan det kan oppleves for de, selv om det er annerledes enn det du føler det selv. Akseptere at andre kan oppleve situasjonen annerledes enn deg. Send en melding og tilby en kaffe over facetime. Strekk ut en virtuell hånd.

Jeg tror alltid vi vinner mer på å være nysgjerrige på hverandre enn å avskrive folks meninger som «feil». Jeg tror på at dialog fører mer frem enn en polarisert debatt om hva som er den «riktige» måten å oppføre seg i en slik situasjon.

For jeg tror ikke det finnes en riktig måte å leve og puste i denne «krisen» vi alle er midt oppi.

Og hvis vi er rause med hvordan vi reagerer, så klarer vi kanskje å akseptere situasjonen en stund til. For å legge lokk på alle følelser tror jeg heller ikke er noen lur idé. Hverken nå, eller siden.

Og på slutten av dagen er det noe som er sikrere enn noe annet. Vi er bare mennesker. Alle sammen. Og vi trenger hverandre. Også i unntakstilstand.