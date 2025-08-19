Enkelte har konkurrert om å fremstå hardest i klypa

NOAS er bekymret for tilstanden i norsk asylpolitikk. Bildet viser Nasjonalt ankomstsenter i Råde, første oppholdssted for asylsøkere som kommer til Norge. Dagsavisen

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Mads H. Almaas. NOAS

Arendalsuka blir noen ganger kalt «demokratiets dansegulv». Nettopp rettssikkerhetens betydning for å trygge og utvikle demokratiet må være et helt sentralt premiss for alle som er levende opptatt av dette i en tid hvor truslene mot vår verdensorden og grunnleggende rettigheter og friheter er flere og kraftigere enn på mange tiår.

NOAS lanserte nylig sin årlige rapport «Rikets Tilstand» under årets Arendalsuke. Rapporten gir en gjennomgang av de mest sentrale problemstillingene og kontekstene relevant for Norge i året som har gått på asyl- og flyktningfeltet.

Et av de mest synlige forsøkene på å fraskrive seg menneskerettslig ansvar kom fra Storbritannia, og den forrige regjeringen som forsøkte å trekke seg fra grunnleggende menneskerettslige forpliktelser da deres avtale med Rwanda ble underkjent.

Annonse

Regjeringsskiftet i 2024 førte til at landet umiddelbart skrotet forsøket på å sende asylsøkere dit, noe som var en positiv utvikling etter flere års feiling. Landet hadde rukket å bruke over 9 milliarder kroner før de ga opp.

På den annen side førte valget av Donald Trump som president i USA til at politiske meningsfeller over hele verden føler at deres agenda har styrket seg, en agenda som blant annet innebærer at man ikke trenger å følge etablerte konvensjoner og normer, simpelthen fordi man ikke liker dem.

Effekten av dette er at presset på hele den verdensorden man møysommelig har bygget opp etter 1945 akselererer. NOAS er bekymret over den manglende erkjennelsen av at en uthuling av rettighetsvernet på ett område, fort vil lede til uthuling av andre.

Dette har den uheldige konsekvens at rettssikkerheten, rettsstaten og dermed det åpne, liberale demokratiet direkte trues. Smitteeffekten av dette tankegodset kommer også til uttrykk her i Norge.

Annonse

Rettshjelptiltakene som yter fri rettshjelp i Norge har trange kår, og over tid har dyrtid og inflasjon skapt en situasjon hvor den økonomiske støtten ikke står i forhold til behovet. Den frie rettshjelpen sikrer at noen av Norges mest sårbare faktisk kan få rett dersom de har rett, både nordmenn og i NOAS’ tilfelle, asylsøkere og flyktninger.

I 2024 og i 2025 har det blitt fremmet forslag i Stortinget om å utrede tredjelandsløsninger, og enkelte har konkurrert om å fremstå som hardest i klypa.

Med dette skaper man bare større avstand og et bilde som ikke står i forhold til virkeligheten her til lands, og som underkjenner at de rettighetene vi er så stolte av i festtaler, i sum gir en beskyttelse for oss alle, i dag, og i morgen.

Når vi høsten 2025 står midt i en stortingsvalgkamp, oppfordrer vi samtlige partier til å stå vakt for asylretten, og videreutvikle denne gjennom et ordskifte basert på fakta – og realisme.

Annonse

Hvis alle land vil ha sine unntak og særordninger, så glipper straks andre, grunnleggende rettigheter også.

Det handler i sin ytterste konsekvens også om å bevare rettsstaten, og våre åpne, liberale demokratier. Å styrke grunnleggende rettigheter er å betale inn på vår egen livsforsikring. Vår felles evne til dialog og ikke polarisering, bidrar til å trygge rettssikkerheten.

Det trenger både de som søker en trygg havn her, og vi som samfunn. Med 40 års erfaring og fagkunnskap, skal NOAS fortsette å være en faktabasert stemme i denne dialogen.