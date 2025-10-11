En skjermet barndom uten skjerm

Mens barna våre ikke får klatre i trær, får de «tumble» fritt på YouTube og TikTok. Det er den nye risikoleken, skriver Stine Øraker Horge. SeventyFour / iStockphoto

Jeg ble født en varm sommerdag i 1988. Uten at mamma har sagt noe om det, så ser jeg for meg at nabobarna var ute den dagen.

Kanskje fanget de gørrkime i bekken, sykla på stølsveiene, lagde utekjøkken på store steiner eller klatra i trær. Kanskje lå de på bakken og stirret på skyene, glemte tiden og forsvant inn i lekens univers.

Kanskje kom de inn igjen med skrubbsår på knærne og fregner i kinnene, sovnet raskt og lot hjernen bearbeide dagens inntrykk.

Hjernen vår er mystisk og elsker barns lek. Fantasilek utvikler kreativitet og evnen til å være med seg selv. Risikolek styrker motorikk, mot og toleranse for det uforutsigbare. Den sosiale leken utvikler språk og forståelse for andre.

Barn har lekt siden tidenes morgen – leken har vært den samme i tusener av år.

På Pieter Brueghels maleri fra 1560 ser vi 80 lekesituasjoner, mange gjenkjennbare i dag. Men noe har endret seg. Mange barn leker ikke lenger som før.

Da Nintendo kom til Norge i 1986, ble vi trollbundet. Super Mario fløy over sopper og reddet prinsesser. På 2000-tallet kom bredbånd og internett for fullt, så Facebook, iPad og smarttelefon. Nå er skjermen alltid nær, og samspill skjer gjennom linser.

På 20 år rapporterer barn mer ensomhet. Ungdom har økende angst og depresjon, og flere barn får ADHD-diagnoser, ifølge Folkehelseinstituttet. «På et gruppenivå godtar vi med andre ord at vi faktisk har en praksis der vi velger å medisinere umodenhet hos en rekke barn», skriver fem spesialister i barne- og ungdomspsykiatri, deriblant Charlotte Lunde, i et debattinnlegg i Aftenposten om ADHD og medisinering.

Og hva skjer med leken? Den som aldri har endret seg, ser nå ut til å gjøre nettopp det.

Hjernen dopes av dopamin. Algoritmene sluker tankene våre. I boka «Lek og læring i et nevroperspektiv: hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst» (2022) beskriver Charlotte Lunde og Per Brodal «dagdrømmernettverket» – et område som aktiveres når vi ikke gjør noen ting.

Robuste barn skapes i leken.

Ingen mobil, ingen nettbrett. Nettverket bearbeider minner og erfaringer – hjernens fordøyelsessenter, tett beslektet med søvn. Kanskje like viktig.

Når dagdrømte du sist? Når lar vi barna våre dagdrømme? Får de sitte og stirre ut i luften uten avbrytelser?

Har vi blitt så redde for skrubbsår at vi kanskje hindrer barna i å leke fritt. Hvem har vel ikke sagt: «Vær forsiktig», «ikke gjør sånn», «pass deg». Men forskning fra Ellen Beate Sandseter viser at lek i høyde ikke gir flere bruddskader, og kamplek gir ikke mer aggresjon.

Og mens barna våre ikke får klatre i trær, får de «tumble» fritt på YouTube og TikTok. Det er den nye risikoleken – og den vet vi kan skade hjernen.

Robuste barn skapes i leken. Der lærer de å tåle seg selv og bearbeide indre konflikter. Barn med traumer som får leke, prosesserer det vonde. Som Donald Woods Winnicott skriver i boka «Playing and reality» (1971): «Det er bare i lek at barn – eller voksne – er i stand til å være kreative og bruke hele sin personlighet, og det er når vi er kreative at vi oppdager hvem vi er.»

Så hva må til? Vi trenger tydeligere rammer for skjermbruk. «Bør unngå» og «bør begrense» er kanskje ikke tydelig nok.

«Vi visste ikke bedre da skjermene kom, men nå kan vi gjøre en forskjell», uttalte rektor Sissel Havik ved Ingeberg skole i et foredrag for pedagoger, i regi av Utdanningsforbundet Innlandet 16. september 2025.

I motsetning til tech-selskapene, de visste veldig godt hva de gjorde.

Tilbake til den varme sommerdagen i 1988 – med skrubbsår på knærne og fregner i kinnet. Håpet er at barn igjen skal glemme Barne-TV klokken seks, og leke seg inn i verden – ikke scrolle seg bort fra den.