En konges arv er ikke makt

En styreform der monarken nøytralt hever seg over norsk politikk, lokalpatriotisme og smålighet, er det beste for å samle et land som fungerer bedre lokalt enn nasjonalt, mener Ivar Jørgensen. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ivar Jørgensen, byborger. Foto: Knut Opeide

Motstandere av monarkiet synes ikke makt og posisjoner skal gå i arv. Slik var det leder for Unge Venstre Omar Svendsen-Yagci formulerte det i Dagsnytt 18 den 24. september.

Og det sier man i landet der lover og regler beskytter arvet makt for de få. Ulikheten det skaper, er til og med fanesaker i store politiske partier og i noen små.

Men kongen og hans arbeid er ikke av det vanlige slaget. Det er en annen type «kapital» vi snakker om her. Vi bruker ikke ord som makt. Vi bruker ord som: Gjerning, rolle, symbolkraft og samlingsmerke.

Vår historie fra 1905 har lært oss hva det innebærer.

Så hva er det en monark arver? Jeg kom til å tenke på talen til biskop Gunnar Stålsett i 2001 da kronprins Haakon og Mette-Marit giftet seg.

Til Haakon sa han: «Den som er født til å være konge, vet hva skjebne er. Den som er tronarving, bærer en tung arv. Det er bare kjærligheten som kan forvandle skjebne til kall. Bare kjærligheten kan gjøre plikten til en gave».

Vil Vestland forlange representasjon og komme syngende på bergenssangen på vei til Oslo?

Smak litt på dette. Er det makt og posisjoner det tales om her? Nei. Å være født til plikt er ikke et privilegium, det er en skjebne. Men det kan, slik biskopen sa det, bli et kall gjennom kjærlighet. Kjærligheten mellom folk og monark har alltid vært sterk i Norge.

Kan Norge bli republikk? Antagelig ikke. For se for deg presidentvalget og tenk deg kandidatene. Alle sannsynligvis med bagasje av ulik politisk farge og erfaring. Tenk deg diskusjonene når det blir gravet i deres fortid.

Og så dette: En president må jo nødvendigvis ha en oppgave og komme fra et sted. Tenk deg en president, kanskje fra Oslo, som skal veies etter mål om representasjon, etterfulgt av en president fra Nord-Norge.

Hva skjer da når vi neste gang skal velge? Vil «trønderhæren» reise seg? Vil Vestland forlange representasjon og komme syngende på bergenssangen på vei til Oslo?

En styreform der monarken nøytralt hever seg over norsk politikk, lokalpatriotisme og smålighet, er det beste for å samle et land som fungerer bedre lokalt enn nasjonalt.