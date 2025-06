Elevene fortjener bedre enn at trynefaktor avgjør

Nikolai Bjerke Dyvik er leder for Oslo Unge Høyre. Privat

I disse dager fullfører landets elever skoleåret. De aller fleste har fått noen karakterer de er fornøyde med, og noen karakterer de skulle ønske var bedre.

Dessverre har mange fått karakterer som er påvirket av hvor godt læreren liker dem, ikke hvor flinke de er i faget.

Alle elever fortjener rettferdige karakterer. Derfor bør det være mer anonym retting av prøver i skolen.

Om en elev får en dårlig karakter, slipper elevene å lure på om det er fordi de har en annen bakgrunn, et annet politisk syn eller har kranglet med læreren tidligere i skoleåret.

Anonym retting av prøver har blitt prøvd ut i Osloskolen etter at Høyre fikk makten i byen, og resultatet er at flere elever føler seg rettferdig vurdert.

Elevene vet at de blir vurdert objektivt, og kan være enda mer fornøyde med resultatene når de vet at de har jobbet for dem. I tillegg blir de tryggere når de skal ha eksamen.

Anonym retting av prøver er også positivt for lærerne. På Ellingsrud, en av skolene som har testet ut dette det siste året, er lærerne fornøyde. Anonym retting gjør dem sikrere på at de setter riktige karakterer, når det er andre lærere som også er med på å vurdere elevenes arbeid.

Lærerne gir nå mer konkrete tilbakemeldinger til elevene, så de vet hva de kan jobbe med videre.

Vi trenger motiverte elever som opplever at lærerne løfter dem. Det er en god start at elevene får karakterer de synes er rettferdige.