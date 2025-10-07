Drittlei av at fagforeningene ikke representerer oss

Jeg skulle ønske jeg så mer furore fra fagforeningene når funksjonshemmede blir marginalisert i arbeidslivet – uten at vi må be om det, skriver Malin Langøy Aarbø. Foto: iStockphoto

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Jeg er rullestolbruker, og har alltid vært stolt av hvor hardtarbeidende jeg er.

Det fikk jeg også høre i rekrutteringsprosessen til en mulig arbeidsgiver, som opplyste meg om at jeg var blant de best kvalifiserte kandidatene for en stilling jeg hadde søkt på.

Du kan jo tenke deg hvor forbauset jeg ble da jeg likevel fikk avslag, og leste begrunnelsen: Lokalene deres var ikke lagt opp for rullestol, så derfor kunne de ikke tilby meg jobben.

Malin Langøy Aarbø.

For noen år tilbake var jeg – tro det eller ei – i fulltidsjobb, samtidig som jeg mottok uføretrygd. Med ønske om å bli mest mulig selvstendig, kontaktet jeg Nav for å avslutte tiltaket.

Jeg er ikke i tvil om at saksbehandlerne kun hadde gode intensjoner da de frarådet meg å gjøre det, og heller sette utbetalingene på vent – i tilfelle jeg ikke mestret arbeidslivet.

Det føltes likevel som et slag i trynet. Hvorfor skulle ikke jeg være i stand til å stå i jobben min på lik linje med andre, som rullestolbruker?

Jeg har opplevd flere lignende eksempler i løpet av 12 år som arbeidstaker. Da skulle jeg gjerne ha hatt en fagforening i ryggen.

Fagforeningene skal nemlig jobbe for å ivareta interessene til arbeidstakere. Om det så er innvandrere, unge eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målet er å inkludere flere i arbeidslivet, og legge til rette for blant annet velferdsordninger, pensjon og likestilling.

Jeg ser til stadighet at de ulike fagforeningene kjemper for rettigheter til «vanlige» arbeidstakere. Blant annet har Fagforbundet og Fellesorganisasjonen slått alarm rundt ansattes sikkerhet etter drapet på Tamima Nibras Juhar.

I sommer var NITO uttalt kritiske til kjønnskvoter på ingeniør- og teknologistudier. Fagforbundet i Vestby var også ute og problematiserte fem stillingsutlysninger i kommunen som til sammen utgjorde én 66 prosent stilling.

Det siste jeg vil, er å være til bry.

Det er supert at vi i Norge har fagforeninger som er på ballen når det gjelder å kjempe for arbeidernes rettigheter. Men hvor var de da det nye regjeringskvartalet ble bygget med åpne kontorløsninger?

Marte Oppedal Vale skriver i sitt innlegg i Dagsavisen at fagforeningene ikke organiserer de som allerede er ekskludert fra arbeidslivet. Ingen representanter for funksjonshemmede var heller til stede da IA-avtalen skulle reforhandles. Dette gjør meg forbanna.

Fagforeningene har dermed drevet med «omsorgstrolling» i årevis. Hva annet kan man kalle det, når jeg som rullestolbruker aldri verken har sett at funksjonshemmedes rettigheter er en særlig prioritering for samtlige av fagforeningene, eller at det drives aktivt informasjonsarbeid rettet mot oss som tilhører denne gruppen.

La oss kalle en spade for en spade: Det er ingen som har bedt om en 200 kilo tung rullestol på arbeidsplassen. Det er kjempebrysomt for alle involverte – både for meg og for arbeidsgiver. Og det siste jeg vil, er å være til bry.

Det å be om tilrettelegging, sitter ekstremt langt inne. Ofte så langt inne, at jeg heller ikke tør å være åpen om hvor mye tilrettelegging jeg faktisk trenger. Jeg føler meg rett og slett som en byrde.

Og det er nettopp da jeg skulle ønske jeg hadde en påskrudd fagforening som kommer til unnsetning når det er vanskelig og sårbart å be om hjelp. Jeg skulle ønske jeg så mer furore fra fagforeningene når funksjonshemmede blir marginalisert i arbeidslivet – uten at vi må be dem om det.

Mitt hjertesukk er derfor en oppfordring om å etablere egne representasjonsorganer for funksjonshemmede i de allerede eksisterende fagforeningene, som tross alt skal jobbe for alle arbeidstakere.

Disse organene må til gjengjeld jobbe aktivt med å synliggjøre at det finnes juridisk hjelp å få om man opplever diskriminering, og for alvor prioritere og sette funksjonshemmedes rettigheter på dagsorden.

Frem til det skjer, kan ingen fagforening med respekt for seg selv påstå at de går i bresjen for alle arbeidere.