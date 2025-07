Dette er en leder som gir uttrykke for Dagsavisens holdninger og meninger.

Høyre ligger for tiden på 14–15 prosent på meningsmålingene, mens de for to år siden lå på 30 prosent oppslutning. Med såpass kort tid igjen til valget, trekker partiet stadig mer aparte påfunn opp av hatten.

I helga skulle Erna gjøres kul for de unge. På Palmesus-festivalen i Kristiansand introduserte hun en rapgruppe og opptrådte som «DJ Jern-Erna». Desperasjonen er påtakelig. Men PR-støyen var antakelig velkommen etter forrige ukes diskusjoner om Høyres utspill om «læringsløfter» til skolen.