Dette ble det første influenservalget

Fremskrittspartiets Simen Velle har virkelig håndtert TikTok-formatet og klart å gjøre politikk engasjerende – med særlig appell hos gutta, skriver Gunn Enli. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Gunn Enli er professor og prodekan ved UiO. Foto: Olaf Christensen/UiO

Årets valgkamp har hardnet til mot slutten. Beskyldninger om løgn overskygger politisk argumentasjon. Politikerne er blitt influensere og det handler om å bygge allianse med velgerne.

Siden 2013 har bruken av sosiale medier i norsk valgkamp blitt stadig mer profesjonalisert og det er der kampen om oppmerksomheten er hardest.

Riktignok har partilederne kjempet om ordet i TV-debattene, men der sørger programledere for rimelig fordeling av oppmerksomheten.

I sosiale medier er politikerne avhengig av å appellere nærmest umiddelbart. For å bygge følgerskarer over tid må de stadig styrke alliansen med følgerne.

I starten brukte politikere sosiale medier mest som en ny massemediekanal, der de postet informasjon om hva de gjorde og hva de mente om saker.

Etterhvert ble det viktigste å skape engasjement. Særlig Fremskrittspartiet har mestret Facebooks medielogikk, både med talent og overslag. Det vant Sylvi Listhaug mange følgere, men bidro også til at hun måtte gå av som statsråd.

I år har partiet fått boost av Simen Velle som virkelig har håndtert TikTok-formatet og klart å gjøre politikk engasjerende – med særlig appell hos gutta.

Årets valgkamp har hardnet til fordi kampen om oppmerksomheten krever mer engasjerende utspill. Politikerne må vekke følelser, skape splid, og gjøre politikk så viktig at det vinner i kampen mot poster om mote, trening og kjendiser.

Medieforskeren Sophie Bishop har med boken og begrepet «Influencer Creep», forsøkt å vise hvordan influenserkulturen brer om seg langt utover de felt som tilhører influenser-bransjen.

Heller ikke Jonas Gahr Støre går av veien for å se rett inn i kamera og ta oss med på søndagstur i skogen.

Influenserkulturen handler om å appellere. Formidle en personlighet, bygge følgerskarer og balansere merkevarebygging med autentisitet. Politikere som behersker dette, fremstår som influensere i tillegg til å være folkevalgte.

Profesjonelle influensere blander betalte poster med private oppdateringer, for å bygge vennskapslignende relasjoner med følgerne og ikke fremstå som rent kommersielle. Og de tester effekt, evaluerer poster og tilpasser sitt budskap.

Politisk kommunikasjon har alltid latt seg inspirere av trender innen markedsføring. I år er det mest tydelige trekket at influenserkulturen har smittet over på politikerne, og preget måten de bruker særlig TikTok og Instagram på, men også klassikeren Facebook.

At Sylvi Listhaug legger ut flere poster som ikke handler om politikk, og dermed skaper en personlig relasjon til følgerne, gjør at mange velgere føler at de kjenner henne. At de sympatiserer med henne og forstår henne, også når hun blir sint og anklager motstanderne for løgn.

Men Frp er ikke alene. Influensergrep brukes effektivt av politikere som Ingrid Liland i MDG og Dag-Inge Ulstein i KrF. Heller ikke statsminister Jonas Gahr Støre går av veien for å se rett inn i kamera, ta oss med på søndagstur i skogen og å kommunisere autentisitet i sosiale medier.

Politikken har alltid hatt mediehelter: Radioen fremhevet de som behersket stemmebruk, TV løftet frem de som mestret kameraets nærbilder.

Nå ser vi en ny generasjon politikertyper vokse frem – de som lykkes med å bygge fellesskap og autentisitet i et digitalt landskap.

Det er fortsatt forskjell på en tradisjonell partileder og en politisk influenser, men grensene blir stadig mer uklare.