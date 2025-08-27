Det var rasisme som kostet henne livet

Rasistiske holdninger kan i verste fall føre til ekstreme handlinger, skriver forfatterne av innlegget. Bildet viser et veggmaleri av den drepte Tamima Nibras Juhar. Det dukket opp på Kampen i Oslo tirsdag kveld. Javad Parsa/NTB

Banafsheh Ranji er postdoktor ved NTNU. Privat

Søndag 24. august ble Tamima Nibras Juhar (34) drept mens hun jobbet som nattevakt i barnevernet. Hun ble drept på grunn av hvem hun er. For i øynene til den høyreekstreme siktede var problemet hvem Tamima var.

Dette synet finner vi ikke bare i høyreekstreme miljøer. Dette er holdninger som blir løftet frem i den pågående valgkampen.

Fortellingene om drapet har i stor grad handlet om at Tamima jobbet nattevakt alene på en barnevernsinstitusjon da hun ble drept av en av beboerne. Mye er blitt sagt om at hun var en ansatt som blir drept mens hun er på jobb.

Men legger vi politiets og PSTs uttalelser til grunn, mistet Tamima sitt liv på grunn av høyreekstreme holdninger og rasisme. Hun er blitt den andre personen drept av høyreekstremister etter Utøya.

Ronald Mayora Synnes er førsteamanuensis ved UiA. Privat

På samme måte som da Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept av en høyreekstremist i Bærum i 2019, blir hovedårsaken satt i skyggen i media. Uavhengig av tid, sted og omstendigheter ligger et menneskesyn til grunn, nemlig; «du har en hudfarge, religion og kulturell bakgrunn» som «ikke fortjener å leve».

Noen medier, politiske aktører og organisasjoner har forsøkt å fjerne fokuset fra det som egentlig er kjernen i denne saken. De rammer denne voldshandlingen inn i nøytrale, mindre konfronterende temaer som «arbeidsforhold».

Noen sier at «ingen skal miste livet sitt for å gå på jobb og hjelpe andre», og andre sier at å jobbe alene om natten er hovedproblemet.

Dette er å flytte fokus fra det egentlige problemet.

PST har slått fast at motivet for drapet på Tamima var gjerningspersonens høyreekstreme og rasistiske holdninger. Politiet har sagt at den siktede hadde planer om å skade flere.

Hovedproblemet er rasisme, så systematisk at institusjonene svikter i å beskytte minoriteter.

I tillegg visste politiet allerede om hans hatefulle ytringer før drapet skjedde. Ifølge venner var Tamima redd for mannen som drepte henne, og hun hadde varslet selskapet hun jobbet for om ham.

La oss være tydelige: Hovedproblemet er ikke alenevakt. Det er rasisme, så systematisk at institusjonene svikter i å beskytte minoriteter, selv når varsellampene blinker.

Vi ser hvordan hatprat gradvis er blitt legitimert. Det skjules som «ytringsfrihet».

Det har vi også sett tydelig under valgkampen. Debatter hvor innvandrere blir diskutert som en sykdom som truer Norge, og debatter hvor ungdomspolitikere i 20-årsalderen på høyresiden stiller spørsmål ved integreringen av oss innvandrere generelt. Selv om mange av oss har bodd og jobbet i Norge i 20–30 år.

I forrige uke skrev kommentator og tidligere NRK-korrespondent Anders Magnus et innlegg i Aftenposten, der innvandrere fra muslimske land kategoriseres og presenteres som «en trussel mot den norske velferdsstaten».

Ja, slike som Tamima, som døde mens hun var på jobb «truer den norske velferdsstaten».

Som samfunn kommer vi ikke til å løse denne typen vold uten å konfrontere den ubehagelige, men nødvendige, sannheten: Rasismen dreper og det er mange rasister blant oss.

Rasistiske holdninger kan i verste fall føre til ekstreme handlinger. Slik som på barnevernsinstitusjonen søndag.

Disse rasistiske holdningene kostet Tamima livet.