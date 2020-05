Det blir en annerledes 17. mai i år. En 17. mai uten barnetog, uten potetløp i skolegården og uten større familiesamlinger.

Men 17. mai-stemning skal det bli uansett! Det sørger de lokale korpsene for.

Korpsene som fremstår som feiringens stjerner der de marsjerer i takt med matchende uniformer og skinnende medaljer. For mange er de selve symbolet på 17. mai. Og helt forrest i korpset finnes en gjeng som imponerer med høye kneløft og manipulasjon av drillstaver som kan få en til å lure på om Newtons lover har reist på ferie.

Les også: Koronasaker hemmeligholdes av regjeringen

Det er ikke rart at både journalister og hvermansen blir fristet til å fotografere og skrive om korps på 17. mai og disse med drillstaver som smiler så fint.

Et smil brer seg også på mine lepper når jeg ser at en så flott fritidsaktivitet får oppmerksomhet. Dessverre forsvinner smilet ofte like raskt som det kom.

Drillpiker. Ordet brukes både i aviser, sosiale medier og dagligtale for å beskrive den gruppa som går fremst i toget. «Hva er galt med det?» undrer du.

Det ordet har da blitt brukt i lange tider.

Hadde du derimot kommet over et bilde av tre små jenter som spilte fotball hadde du synes det var rart om de ble beskrevet som fotballpiker.

Enda rarere hadde det vært om beskrivelsen sto under et bilde av en gjeng voksne menn på fotballbanen. Det er jo ikke alle fotballspillere som er kvinner eller barn. Derfor kan du ikke skjære alle over en kam og kalle dem piker. Det samme gjelder for drill.

Språk har makt

I 2020 tar vi det som en selvfølge at alle barn kan drive med den fritidsaktiviteten de vil uavhengig av kjønnsidentitet. Men gir vi egentlig guttene et reelt valg når vi bruker kjønnsdiskriminerende ord for å beskrive en aktivitet?

Ordet piker kan være nok til å hindre en gutt fra i det hele tatt å vurdere om drill kan være noe for ham.

Hvis han likevel begynner på drill kan han risikere mobbing av medelever. Drill er jo bare for piker. Det ligger i ordet. Ordet beskriver imidlertid ikke realiteten.

Stadig flere gutter driver med drill i Norge. Det er ikke så rart etter at Mathias Langseth Eliassen tok Norges første VM-gull i drill i 2013 og nok et VM-gull i 2018.

Men drill er fremdeles i stor grad kvinnedominert, og media bruker stadig vekk beskrivelsen drillpiker.

Nå er det på tide at resten av samfunnet tar i bruk det kjønnsnøytrale ordet «driller» som allerede har vært i bruk i drillmiljøet i mange år. En liten endring fra tastaturet som kan ha store konsekvenser.

Er ikke du for gammel til å drive med fotball?

I 2018 intervjuet Dagsavisen fire drillere fra Sinsen Ungdomskorps på 23–35 år. «Er ikke dere for gamle til å være drillpiker?» spurte journalisten.

Det hadde hun nok ikke spurt om hvis hun intervjuet en gjeng fotballinteresserte på samme alder.

Les også: Vil ikke tvinge 17. mai-feirende til å følge koronaråd

Men på samme måte som fotball er drill en sunn fritidsaktivitet som man kan holde på med livet ut. Når man driller trener man opp koordinasjon, kondisjon, bevegelighet og spenst.

I tillegg får hjernen kjørt seg når koreografier skal huskes og utføres til riktig sted i musikken. Drill er rett og slett helsefremmende. Likevel får drillere over tjue år stadig spørsmål om når man skal slutte.

Til sammenligning er det mange voksne som fortsetter å danse ballett etter tjueårene og enda lenger.

Selv tar jeg drop-in-timer i ballett for voksne ved Bårdar danseskole i Oslo. Der danser jeg med både 80- og 90-åringer, men jeg har ennå til gode å møte en 90 år gammel driller i Norge.

En av grunnene kan være at det fremdeles brukes aldersdiskriminerende ord. Fra USA, derimot, hvor de bruker det aldersnøytrale begrepet «baton twirler», ser jeg stadig klipp av pensjonister som imponerer og morer seg med drillstaven.

Nå får dere sjansen til å ta ansvar journalister

Pressen legger ofte vekt på at de har et viktig samfunnsansvar. Her server jeg dere en glimrende mulighet til å ta dette ansvaret.

Tenk over hvilke ord dere bruker når dere skriver om fritidsaktiviteter, og unngå alders- og kjønnsdiskriminerende ord som henger igjen fra gamle dager. Og til alle dere som skal snakke eller skrive om korps på 17. mai, enten det er i aviser, blogger eller sosiale medier, de kalles drillere!