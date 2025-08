Det handler ikke om tro, men om skatt

Christen Sveaas vil ha bort formuesskatten, og er villig til å betale for det, skriver Beate Louise Lien. Javad Parsa/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Beate Louise Lien. Privat

Da det ble avslørt at milliardær Christen Sveaas har gitt millioner til KrF, traff det en nerve – for det var så tydelig: Han kjøper politisk innflytelse. Det er kynisk. Og helt lovlig.

Når en av Norges rikeste støtter et lite parti med kristenkonservative verdier, handler det ikke om tro.

Det handler om skatt. Sveaas vil ha bort formuesskatten, og er villig til å betale for det. Og det til KrF – fordi de trenger ham, og han vet det.

Annonse

Og det funker. Når en milliardær punger ut for å få et parti over sperregrensa, tenker folk: «Oi, da må det være alvor med formuesskatten».

Usikkerheten sprer seg. En så vellykket mann vet da vel hva han gjør? Politikken flyttes. Ikke av velgere, tro eller overbevisning, men av frykt og ærefrykt for de rike.

Når vanlige folk får restskatt, betaler vi, strammer inn og tilpasser oss.

Moderne mennesker med makt og frihet kaster penger etter bakstreversk symbolpolitikk – fordi det lønner seg.

Formuesskatten gjelder kun de rikeste. Likevel fremstilles det som om Norge står i brann. Rikfolk truer med å flytte, og noen sier til og med at landet «går ad undas». Det er ikke sant. Økonomien er sterk, arbeidsledigheten er lav, og velferden står støtt.

Annonse

Likevel virker frykten. Den rammer særlig i urolige tider. Partier på høyresiden utnytter dette i taler og på sosiale medier, der skattelette framstilles som eneste vei mot trygghet.

Når vanlige folk får restskatt, betaler vi, strammer inn og tilpasser oss. Men når rikfolk går med underskudd og sliter med formuesskatten, ropes det straks at systemet er «galskap». Hvorfor blir det krise hver gang en riking kanskje må selge seg litt ned?

Skattesystemet må være likt for alle. Ellers belønner vi gamle pamper med gammel formue, mens nye gründere går glipp av støtten som nettopp skattekroner muliggjør.

Økonomen Thomas Piketty har advart: Når de rike får definere reglene, øker ulikheten og demokratiet svekkes. «Kun en direkte skatt på selve kapitalen kan gi et bidrag som står i forhold til de rikestes faktiske evner», skriver Piketty i sin bestselger «Kapitalen i det 21. århundre» fra 2013.

Annonse

Det er ikke – og vil aldri bli – i vår alles interesse at de rikeste betaler mindre skatt. Én pluss null blir ikke to, uansett hvor høyt det ropes.

Det er ikke vi som skal innrette oss etter kapitalistiske, konservative krefter. Det er de som må tilpasse seg en ny tid.

Sosialpsykologen John T. Jost viser at konservative velgere ofte er mer følsomme for usikkerhet og trusler – et «system justification motive». Kanskje stemmer derfor så mange mot egne interesser – fordi frykten føles tryggere enn forandring?

Det vi står i nå, er ikke undergang. Det er endring. Og det krever mot – ikke politikk styrt av panikk og privilegier.

Det er ikke vi som skal innrette oss etter kapitalistiske, konservative krefter. Det er de som må tilpasse seg en ny tid: Med bærekraft, rettferdig fordeling, frihet til å elske hvem man vil – og mat nok til alle.

Annonse

Så la oss spørre: Hvem er det egentlig vi lytter til? Er det frykten? Eller moralen? Valget er vårt. Men vi må tørre å ta det – før noen med veldig mye penger tar det fra oss.