Det er på høy tid at vi tar et oppgjør med pengemakta i politikken

MDGs nestleder er stolt over at partiets valgkamp er folkefinansiert av tusenvis av vanlige folk. Her deler hun ut gulrøtter foran Stortinget. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.'

Helle Palmer har helt rett; Vi fortjener bedre enn denne valgkampen. Men hvis vi ikke tar grep nå, så kommer de neste valgkampene til å bli mye, mye verre.

Når valgkampen i stor grad foregår på sosiale medier, så trenger man ikke gode argumenter for å påvirke – man kan helt enkelt kjøpe seg plass, synlighet og relevans. Det koster bare penger. Og de som har mest penger, får dermed størst makt over folks meninger og over demokratiet vårt.

Annonse

Vi har sett det i USA når Trump og ytre høyre vinner fram på en bølge av pengestyrte løgner, og innsettes som president med tech-mogulene sittende på fremste rekke. Og vi ser det i Norge, når en liten håndfull milliardærer har klart å overbevise både folk og media om at formuesskatten er det sentrale problemet i Norge.

Nå i innspurten pøser de inn nye millioner til Venstre og KrF, for å få dem over sperregrensen og dytte Frp til makta. Dette skjer på toppen av at Frp allerede har fått over ti millioner kroner i anonyme donasjoner foran årets valg. Dette er ikke småpenger fra småfolk. Det er en håndfull av de rikeste i landet som bruker sine milliarder på å forme norsk politikk, og de gjør det fordi skattekuttene deres blir mye større enn millionene de gir til borgerlig side i valgkampen. En «god investering», tenker de nok.

Det mest absurde er at de har klart å få mange vanlige folk til å engasjere seg i en skattereform som bare kommer milliardærene selv til gode. De har brukt reklamekampanjer, PR-byråer og sosiale medier til å få folk til å tro at skattekutt til de rikeste skal redde arbeidsplasser. De har klart å få masse vanlige folk til å kjempe for interessene til de som allerede har mest.

Det er på høy tid at vi tar et oppgjør med pengemakta i politikken. Vi trenger et makstak på pengegaver til partiene og kontroll over anonyme kampanjer som drives av andre enn partiene. Mer og mer drives valgkampen av andre aktører enn partiene selv.

Annonse

Men det er ikke nok. Ukjente bakmenn har nylig brukt store summer på en anonym kampanje for å påvirke valget. 380.000 brosjyrer er blitt sendt ut uken før valget, noe som må ha kostet millioner. Igjen til fordel for KrF og V – uten at disse partiene vet om det en gang.

Anonyme kontoer på TikTok har brukt hundretusener på å spre videoer om «juge-Jonas» og pro-borgerlig innhold. Influenser Sindre Wiig Nordby har brukt en halv million på annonser om å fjerne formuesskatten, der pengene kommer fra andre enn han selv.

Smak litt på det: politiske partier blir brukt som brikker i et spill av lyssky bakmenn som åpenbart bryr seg lite om demokratiske spilleregler.

Tiden er inne for skikkelig regulering av sosiale medier og penger i politikken – som stiller krav til redaktøransvar og stanser trollfabrikker, men også setter grenser for kjøpt politisk reklame. Hvis pengemakta ikke stanses nå, vil de til slutt ende opp med å eie hele demokratiet.

Annonse

Jeg er stolt over at MDGs valgkamp er hundre prosent folkefinansiert av tusenvis av vanlige folk – ikke på lommebøkene til noen få milliardærer. Alt vi gjør er i full åpenhet og basert på grasrotengasjement. Jeg tror derfor vi klarer å unngå at milliardærene kjøper Listhaug inn i statsministerboligen, for denne gang, hvis vi klarer å bryte sperregrensen på mandag.

Men hvis pengemakten i politikken ikke begrenses nå, så kommer fremtidige valg til å avgjøres av hvem som har flest millioner å bruke.