Julianne Ferskaug (Venstre), byråd for sosiale tjenester i Oslo, valgte Pride-parade i den ungarske hovedstaden framfor i hjembyen i år.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

For meg er Pride-uka i Oslo årets høydepunkt. Som byråd med ansvar for inkludering og mangfold i Oslo, hadde jeg gledet meg til å gå arm i arm med den norske Pride-bevegelsen, forrest i paraden.

Lite gjør meg stoltere enn å representere et samlet bystyre som står for et Oslo der alle skal kunne være trygge og frie – uavhengig av hvem de er eller hvem de elsker.

Men da nyheten kom om at den ungarske regjeringen ville forby Pride-parader, visste jeg at det var i Budapest jeg måtte være. Jeg tok kontakt med Oslo Pride og med andre politikere. Vi måtte reise, og vi måtte vise solidaritet.

For selv om Pride handler om feiring, handler det også om frihet – og kampen for den. Og noen ganger krever det å stå oppreist også at man står opp fysisk.

Derfor reiste jeg til Budapest, sammen med politikere fra hele Europa og med byens ordfører, for å gå i paraden som regjeringen ønsket å stoppe.

Vi gikk likevel. Sammen med 200.000 andre deltakere, ble dette den største Pride-paraden i Budapest noensinne.

Under Orbáns regime har rettighetene til skeive i Ungarn blitt systematisk svekket. Pride fremstilles som «upassende» for barn. Regnbueflagg forbys på offentlige bygg. Å elske noen av samme kjønn, eller å leve åpent som transperson, reduseres til «ideologi».

Ferskaug fikk blant annet hilse på ordføreren i Budapest, Gergely Karácsony, som trosset den ungarske regjeringens forbud mot å gjennomføre Pride-paraden i hovedstaden. The Municipality of Budapest

Dette er ingen tilfeldighet. Å angripe skeive er en velkjent strategi i ytre høyres håndbok: En måte å splitte befolkningen på, piske opp frykt og vinne makt på bekostning av minoriteter. Når noen protesterer, påstår myndighetene at de «beskytter barn» eller «forsvarer nasjonale verdier». I realiteten bygges demokratiet ned – litt etter litt.

Det handler ikke bare om symboler. Det handler om ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og retten til å eksistere som den man er.

Også i Norge ser vi tegn til det samme tankegodset. I vår vedtok KrF å ville forby regnbueflagg på skolene. Partiet mener det er viktigere å skjerme rektorer for kontrovers enn å støtte skeive elever – eller barn av skeive foreldre.

Samtidig har partileder Dag Inge Ulstein valgt å ikke delta i årets Pride-parade i Oslo – i motsetning til tidligere partiledere.

Det sår tvil om hvilke verdier partiet faktisk står for. Når Den norske kirke har tatt et viktig steg og bedt skeive om unnskyldning for århundrer med fordømmelse og utestengelse, velger KrF i stedet å vende ryggen.

Førstekandidaten til Stortinget for Østfold KrF har derfor rett når han advarer mot at partiet er i ferd med å gå i Orbáns fotspor.

Som politiske ledere har vi et ansvar for å stå opp for dem som rammes av diskriminering og hat – ikke bare i festtaler, men når det faktisk gjelder.

Å vise solidaritet i møte med trusler og forbud, er langt mer enn symbolpolitikk. Det handler om hvilken side av historien vi vil stå på.

Jeg reiste til Budapest fordi det er i mørke tider at vi trenger hverandre mest. Fordi ingen skal måtte stå alene i kampen for frihet, trygghet og kjærlighet.

Pride er fest, men Pride er også alvor. I år har Pride-markeringene vært særlig viktige. I Oslo, i Budapest og overalt hvor retten til å være seg selv må forsvares.