Derfor overtok raseriet gatene

Vi vil få se slike marsjer igjen. Derfor må vi lytte til den legitime misnøyen som gir dem næring – før det er for sent, mener Diyako Baroz. Ifølge politiet deltok over 100.000 mennesker i protestene i London sist lørdag. Foto: Joanna Chan, AP/NTB

Diyako Baroz, samfunnsviter. Foto: Privat

Det er fristende å avfeie «Unite the Kingdom»-marsjen i London sist lørdag som et enkelt bilde på det ekstreme: En samling av ytre høyre, nynazister og andre som marsjerer mot innvandrere, minoriteter og et flerkulturelt samfunn.

Men å redusere marsjen til en slik karikatur er en analytisk feilslutning. En slik merkelapp tilslører de komplekse sosiale og økonomiske drivkreftene som mobiliserer titusener av mennesker.

For å forstå et slikt fenomen kreves en mer nyansert tilnærming – en som går bakenfor de enkle slagordene og forsøker å utvikle en typologi over deltakernes ulike motiver og frustrasjoner.

Roten til dette raseriet er ikke først og fremst ideologi, men tiår med økonomisk forsømmelse.

Mange av dem som marsjerte, kom fra byer og regioner som utgjør det samfunnsforskerne kaller en «geografi av misnøye» – områder som en gang var industrielle kraftsentre, men som nå er preget av tapte jobber, dårligere helse og en gnagende følelse av å være glemt.

Slagord som «stop the boats» ble brukt for å kanalisere økonomisk frustrasjon over på et enkelt fiendebilde: Innvandreren.

Når folk opplever at fruktene av deres arbeid suges inn mot en rik og fjern elite, skapes en giftig grobunn for sinne. Dette sinnet er ikke irrasjonelt; det er en reaksjon på en reell urettferdighet.

Det er dette sinnet profesjonelle populister vet å utnytte. Marsjen ble en kamp om selve definisjonen av nasjonen, en strid mellom to ideer: En borgerlig nasjonalisme, basert på felles verdier og lover, og en etnisk nasjonalisme, basert på blod og avstamning.

Mens mange deltakere kan ha følt på en legitim, patriotisk stolthet, dyttet lederskapet bevisst inn en etnisk og ekskluderende agenda. Slagord som «stop the boats» ble brukt for å kanalisere økonomisk frustrasjon over på et enkelt fiendebilde: Innvandreren.

Å forstå denne marsjen handler ikke om å unnskylde hatet. Det handler om å innse at kraften kommer fra reelle, uløste samfunnsproblemer.

Slik skapte de en farlig allianse. I folkemengden fant man vanlige folk som følte seg sviktet. Side om side med dem gikk organiserte bråkmakere og en liten, men synlig, kjerne av rendyrkede rasister. Ledernes genistrek er å blande disse gruppene sammen, slik at grensen mellom legitim protest og ekstremisme viskes ut.

Mobiliseringen skjer i et sofistikert, digitalt maskinrom. Ved hjelp av sosiale medier bygger de sine egne fortellinger, ufiltrert av tradisjonelle medier. De plukker ut enkelthendelser og blåser dem opp til å bli bevis på at hele nasjonen er truet.

Slik skapes en konstant følelse av krise og offerrolle som samler folk til handling.

Selve marsjen blir et politisk teater. Volden mot politiet er en forestilling designet for å bekrefte bildet av en fiendtlig stat.

Når demonstrantene tar eierskap til nasjonale symboler og roper «vi vil ha landet vårt tilbake», er det et forsøk på å si: «Det er vi som er det ekte folket. De andre hører ikke til».

Å forstå denne marsjen handler ikke om å unnskylde hatet. Det handler om å innse at slike bevegelser får sin kraft fra reelle, uløste samfunnsproblemer.

Så lenge vi lar store grupper føle seg tilsidesatt, vil det alltid finnes aktører som står klare til å omdirigere deres frustrasjon mot et farlig hat.

Spørsmålet er ikke om vi vil se slike marsjer igjen, men om vi er villige til å lytte til den legitime misnøyen som gir dem næring – før det er for sent.