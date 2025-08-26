Der nytt liv begynner, slites vårt i stykker

Det er oppstått en disharmoni mellom idealet og realiteten – mellom den jordmora ønsker å være, og den hun blir tvunget til å være, skriver forfatterne av innlegget. Getty Images/iStockphoto

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentenes holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi er jordmødre. Vi står i livets mest intense øyeblikk der trygghet, tilstedeværelse og faglig kompetanse er avgjørende.

Møtet mellom fødekvinne og jordmor er intimt og personlig. Vi er stolte av jobben vår. Men vi er også slitne. Mange av oss vurderer å slutte. Flere har allerede gjort det.

Forfatterne av innlegget er (fra v.) Anette Steelman, Anita Lyngholm og Ida Sofie Øvrum, som alle er jordmødre og tillitsvalgte. Privat

Det er jordmormangel i Norge. Samtidig øker antall fødsler, og kompleksiteten i oppgavene vokser. Partilederne snakker om rekruttering og utdanning – og det er bra.

Annonse

Men det holder ikke, vi må også bevare og beholde jordmødre som står i jobben. Det må en endring til.

Vi møter en nyutdannet jordmor som har jobbet ett år på fødeklinikk. Arbeidshverdagen består av fødsler – nytt liv, familiers største øyeblikk.

Hun håndterer akuttsituasjoner, traumer, dårlig fosterlyd og store blødninger. Hun er dedikert og ønsker å gi fødeparene en trygg og god opplevelse.

Det er et enormt ansvar, der hun ofte kjenner på frykt, ensomhet og utilstrekkelighet.

Annonse

Kollegene trøster: «Ja, det er tøft. Sånn er det. Dette må du bare tåle. Det blir bedre om noen år».

«Skolen formidler hvordan det er å være jordmor med ti års erfaring, mens vi lurer på hvordan vi skal overleve de første tre».

Vi skriver dette fordi vi elsker jobben vår, og fordi vi vil at det skal være mulig å stå i den.

Overgangen fra skole til arbeidslivet er et sjokk. De kjenner seg utrygge og engstelige, de sjekker vaktplanen for å finne trygghet. Hvem er på jobb, hvem kan de lene seg på?

Behovet for veiledning etter krevende vakter og akuttsituasjoner er stort, men muligheten for refleksjon, faglig diskusjon og debrifing er fraværende. «Er man heldig, har man en kollega som tar seg tid til en samtale etter arbeidstid».

Annonse

Det er oppstått en disharmoni mellom idealet og realiteten – mellom den jordmora ønsker å være, og den hun blir tvunget til å være. Det er for få jordmødre. Grunnbemanningen er ikke tilpasset aktiviteten i avdelingene. Den strukturerte oppfølgingen er liten eller manglende.

En erfaren jordmor som har sluttet i fødselsomsorgen sier: «Jeg savner kollegaene mine, jeg savner fødekvinnene – men ikke premissene. Det er rammene det er noe galt med».

Ledere er klar over belastningen og ønsker å imøtekomme behovene, men det er ikke nok. Systemet må endres.

Det mangler 250 jordmødre. Om få år er estimatet økt til 600. Selv om det er gledelig at inntaket til utdanningen økes og rekruttering prioriteres, må vi spørre: Hva gjøres for at vi skal bli i jobben?

Annonse

For det tar tid å utdanne en jordmor. Fokuset kan ikke være ensidig. Man må gå bredere ut og satse på å beholde og bevare dem som står i yrket i dag.

Vi ønsker at vår fremtidige statsminister lytter til oss – og jobber målrettet ut fra rådene vi gir. For å forbedre, for å bevare idealismen og gjøre den bærekraftig. Vi må beholde flere.

Jordmødre er ikke bare en ressurs, vi er en nødvendighet. Men vi er også mennesker.

De som utdanner oss, må også på banen. Finne nye metoder for å forberede studentene på et realistisk yrkesliv, på virkeligheten.

Vi skriver ikke dette for å skremme den vordende jordmor – ei heller fødekvinner. Vi skriver fordi vi elsker jobben vår, og fordi vi vil at det skal være mulig å stå i den – også etter de første årene.

Annonse

Vi vil at idealismen skal få leve, ikke slites i stykker av systemsvikt og tidspress.

Vi skal ha tid til forsvarlig behandling av pasientene våre, men også tid til oppfølging slik at vi klarer å stå i den følelsesmessige belastningen gjennom karrieren.

Jordmødre er ikke bare en ressurs – vi er en nødvendighet. Men vi er også mennesker. Mennesker som trenger støtte, trygghet og respekt for det vi står i. Hvor høyt må vi rope?

Det er på tide å lytte. Vi krever handling nå!