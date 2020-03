Regjeringen og de offentlige etater skal vite følgende: Uten den enorme innsatsen som norske arbeidstakerorganisasjoner (og arbeidsgiverorganisasjoner) står for i disse dager, ville presset på NAV, på helsemyndighetene og på politiets og Arbeidstilsynets informasjonstjenester vært eksplosivt mye høyere.

Hver eneste dag forrige uke og denne svarer ansatte og tillitsvalgte i Parat, og de andre arbeidstakerorganisasjonene, på ti-tusenvis av spørsmål fra sykemeldte, permitterte, oppsagte og fortvilte arbeidstakere.

På den måten bidrar partene i arbeidslivet til å dempe presset både på de ansatte i NAV, og andre offentlige kontorer.

Er det en ting de siste dagene har vist oss, er det hvordan vi evner å stå sammen som folk og nasjon når krisen treffer oss.

Politiske motstandere legger stridsøksen til side, og gjør det de kan for å finne felles grunn – og felles løsninger. Den tverrpolitiske enigheten partiene på Stortinget la for dagen da den første krisepakken ble presentert mandag, gjør godt og bidrar til å bygge tillit.

Enigheten bygger på viktige og konkrete innspill fra bl.a. Parat, fra en samlet arbeidstakerside og fra arbeidsgiverorganisasjonene. Når dialogen er god, blir løsningene gode – og vi har gitt honnør for den krisepakken som det endte enstemmig opp med – selv om mer må til på sikt.

Vi kan forstå regjeringens bekymring for å innføre tiltak som kan bidra til å overbelaste saksbehandlere og støtteapparat, enten det er NAV, skattemyndigheter eller andre. Mange av disse er våre medlemmer, vi er tett på deres arbeidshverdag – og vi ser hvordan de strekker seg for å løse oppgavene som ligger foran dem.

Men jeg har behov for å utfylle dette bildet litt, og vil gjerne at både statsministeren og hennes statsråder skal vite at i den situasjonen vi står i – er det flere aktører som bidrar med informasjon og veiledning overfor de mange som nå står i en vanskelig situasjon. Det være seg spørsmål om dagpenger, permitteringer – eller hvordan man skal innrette seg når skolen og barnehagen stenger og man må være hjemme for å ta vare på egne barn.

Den situasjonen vi står i, har ingen av oss sett maken til. Usikkerheten er stor, spørsmålene er mange.

I Parat, og i de andre fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonene, sitter det jurister, saksbehandlere og erfarne tillitsvalgte – sentralt – så vel som lokalt - som bidrar med råd, veiledning og faktainformasjon. Det er tusenvis av spørsmål hver eneste dag, og alle besvares så langt det er mulig. Informasjonsmateriell utarbeides, og formidles gjennom våre kanaler.

På denne måten hjelper vi våre medlemmer, men vi gjør også noe mer: Vi bidrar til å ta ned presset på det offentlige støtteapparatet. Det er en flott men underkommunisert del av den norske modellen. Dette er en del av det tillitsbaserte systemet vi har i Norge. Det er også et resultat av den tette dialogen mellom partene i arbeidslivet – og myndighetene.

Våre medlemmer vet de kan henvende seg til oss med spørsmål, problemstillinger og innspill. De vet vi har dialog med myndighetene, og de vet vi blir lyttet til. På denne måten bidrar det organiserte Norge til å lette informasjonsflyten, lette trykket på offentlige kontorer og myndigheter – og til å bygge tillit.

Er det noe vi er avhengig av nå, er det nettopp dialog, god tilgang på informasjon – og tillit til hverandre. Og at enda flere organiserer seg.