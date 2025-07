Det er viktig for hele samfunnet at den glemte gruppen i barnehageopptaket sikres lovfestet rett på barnehageplass, skriver innleggsforfatter. lllustrasjonsfoto: Getty Images / iStockphoto

Innleggsforfatter Ellen Loxley-Slåttsveen Foto: Ina Stenvig

Har regjeringen glemt desemberbarna, og foreldrene som representerer en stor gruppe arbeidstakere?

Til tross for at det er flertall på Stortinget for å gi barn født i desember lovfestet plass i barnehagen, har det foreløpig ikke medført noen endringer i det årlige opptaket. Resultatet er økt stress og økonomisk usikkerhet for foreldrene, og barn som går glipp av sosialisering og pedagogisk oppfølging i barnehagen.

I dag diskriminerer barnehageopptaket barn som er født utenfor perioden august til november, og det er desemberbarna som må vente lengst på plass. Ideelt sett bør alle barn få tilgang på barnehageplass ved fylte ett år, og barnehagene bør bevilges de ressursene som trengs for å gi ungene god oppfølging. Barnehageopptaket bør bli rettferdig så snart som overhodet mulig.

Småbarnsperioden er for mange foreldre preget av stressende logistikk, hektiske dager og lite søvn. Foreldrepengene varer en begrenset periode, og mange foreldre må derfor ta ut ulønnet permisjon fram til barnet starter i barnehage. Den økonomiske utryggheten er en ekstra stressfaktor som kan påvirke foreldrenes mentale helse og evne til å knytte seg til barnet. Det er det ingen som tjener på.

Lovfestet barnehageplass til alle ettåringer er også bra for de mange arbeidsplassene der småbarnsforeldrene er nøkkelansatte. 99% av norske bedrifter er små- og mellomstore (SMB) selskaper, der økt verdiskapning og produktivitet er viktig for å sikre konkurransekraft og norsk omstillingsevne. Mange SMB-bedrifter er avhengig av å få nøkkelansatte tilbake i jobb etter endt foreldrepermisjon.

Det er viktig for hele samfunnet at den glemte gruppen i barnehageopptaket sikres lovfestet rett på barnehageplass. Vi trenger at det fødes flere barn og vi ønsker et mer produktivt arbeidsliv. Et viktig grep er å ha et rettferdig og forutsigbart system for barnehageopptak, som sikrer alle barn lovfestet plass i barnehagen innen ett år etter fødsel.