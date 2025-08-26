De presses inn i dårlige arbeidsforhold

Dagens oppholds- og velferdsregler er ikke tilpasset et arbeidsliv der kortvarige og uforutsigbare kontrakter er blitt normalen i mange bransjer, skriver forfatterne av innlegget. Bildet viser et sykkelbud på jobb. Massimo Parisi/iStockphoto

Når myndighetene stiller høye inntekts- og språkkrav for permanent opphold og familiegjenforening, og Skatteetaten krever langtidskontrakter for å utstede fødselsnummer som gir tilgang til trygge velferdsordninger, står selskaper som Foodora og Wolt klare til å rekruttere dem som er villige til å jobbe 12-timers skift for å oppfylle kravene.

Media har den siste tiden løftet frem historier om matbud som forteller om en tøff arbeidshverdag. Dagsavisen har tidligere vist til den høye risikoen for ulykker.

NRK har avdekket hvordan organiserte kriminelle ifølge politiet rekrutterer sjåfører med migrasjonsbakgrunn til Oslo for å jobbe som matbud under farlige og ulovlige forhold, og hvordan plattformselskapene ifølge kilder drar nytte av situasjonen.

Dette er alvorlig, og må slås ned på.

Vi mener likevel at det regjeringen bør være mest opptatt av, er hvorfor noen mennesker aksepterer dårlige arbeidsvilkår og å bli utnyttet.

«Natalia» er én av mange vi har møtt gjennom feltarbeid for et forskningsprosjekt der vi undersøker endrede arbeidsforhold i Norge. «Hos Foodora fant jeg fred», sa hun.

Det er et paradoks at jobber i den digitale plattformøkonomien—med usikker inntekt og dokumentert dårlige arbeidsvilkår—oppleves som et fristed.

Dette er et symptom på dype endringer i norsk arbeidsliv. Som en fagforeningsrepresentant fortalte oss: «Det brenner litt under den norske modellen».

Bedre kontroll og håndheving er viktige tiltak, men treffer bare deler av problemet.

«Natalia» forlot en restaurantjobb med lange, underbetalte overtidsskift. Nå sykler hun mat til folk gjennom en app. Hun har fortsatt usikre inntekter og ingen rett til sykepenger.

Etter et stygt fall ignorerte hun smertene og jobbet videre.

Regjeringens nylig lanserte handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet skal sikre forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår gjennom blant annet å styrke det organiserte arbeidslivet og øke innsatsen mot «kriminelle og useriøse aktører».

Den lover også bedre rettigheter til digitale plattformarbeidere tilknyttet selskaper som Foodora og Wolt.

Bedre kontroll og håndheving er viktige tiltak, men treffer bare deler av problemet. Når det bare settes søkelys på «svarte får», er det lett å overse hva som faktisk gjør at noen grupper er mer utsatt for dårlige vilkår.

I forskningen vår undersøker vi arbeidsforholdene i plattformøkonomien, renhold og bygg. Det er bransjer preget av uforutsigbare vilkår, som midlertidige, tidsavgrensede eller nulltimerskontrakter, betaling per oppdrag, og der en betydelig andel arbeidstakere er migranter.

Vi ser at noe har endret seg i Norge. Den norske arbeidslivsmodellen – karakterisert av trygge arbeidsplasser og anstendige lønninger fremforhandlet av sterke fagforeninger—uthules gradvis. Selv om det foreløpig bare skjer for enkelte grupper.

Regjeringen peker på utenlandske arbeidstakere som spesielt utsatt, blant annet fordi mange ikke kjenner norsk arbeidsliv godt nok. Men mer informasjon alene løser ikke problemet.

Uten tilgang til sykepenger, dagpenger og sosialhjelp forsvinner folks sikkerhetsnett.

Det er bra at regjeringens handlingsplan anerkjenner at rettighetsgrunnlaget til å være i Norge påvirker risikoen for utnyttelse. Vi ser i forskningen vår at mennesker med usikker oppholdsrett og dårlig tilgang til velferdstjenester er mer utsatt.

Uten tilgang til sykepenger, dagpenger og sosialhjelp forsvinner folks sikkerhetsnett. En migrant sa det slik: «Du har ikke råd til å bli syk. Du må alltid kunne jobbe».

Vår forskning viser at risiko for å bli utnyttet og aksept av dårlige arbeidsvilkår ikke bare formes av hvordan arbeid reguleres, men også av lover og regler for opphold og velferd som begrenser muligheten til å unngå usikre jobber og utnyttende arbeidsforhold.

Dagens oppholds- og velferdsregler er ikke tilpasset et arbeidsliv der kortvarige og uforutsigbare kontrakter er blitt normalen i mange bransjer.

Reglene er med på å skape en ond sirkel: Utrygge jobber gjør det vanskelig å få permanent opphold og fødselsnummer. Det begrenser tilgangen til velferdsgoder, og presser folk inn i jobber med dårlige betingelser.

Vi ber arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna om å lytte til forskning.

Vi har to andre eksempler som illustrerer hvordan oppholdsgrunnlag, velferdstilgang, og utnyttelse i arbeidslivet henger sammen:

«Raul» jobbet ekstremt lange dager som matbud for å oppfylle inntektskravet for permanent opphold. Han aksepterte altså usikre arbeidsforhold fordi han så på det som eneste mulighet til å kunne bli i Norge.

«Pawel» fikk ikke fødselsnummer grunnet midlertidige kontrakter, og uten en velferdsbuffer ble han værende i en snekkerjobb der sjefen holdt tilbake deler av lønnen. Alternativet var å havne på gata.

Det er lett å gi skylden for uanstendige og uverdige arbeidsforhold til plattformselskapene og «useriøse» og «kriminelle» aktører. Vi ber arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna om å lytte til forskning.

Start med roten: Hvordan regelverk for opphold og velferd setter arbeidstakere i en livssituasjon som gjør dem særlig utsatt for å bli utnyttet.

For å sikre et anstendig arbeidsliv må politikerne se arbeidslivsutfordringer i sammenheng med hvordan opphold og tilgang til velferdsrettigheter reguleres. Uten en helhetlig tilnærming vil tiltakene – uansett intensjoner – bomme på målet.