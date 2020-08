Nølingen rundt karbonfangst forteller om en regjering som setter stadig nye mål, men som i handling ikke tar klimakrisa på alvor.

«Verditransport» står det på siden av bilene som henter søppel i Oslo. Det er ingen spøk.

Avfall har de siste årene gått fra å være en hodepine, til å bli en verdifull ressurs som kjøpes og selges over landegrenser. Ikke bare den delen av det som kan gjenvinnes og bli til nye varer, men også restavfallet under kjøkkenvasken som i dag blir om til fjernvarme, kjøling og energi til hjem og bedrifter.

Norges største gjenvinningsanlegg ligger på Klemetsrud i Oslo.

Det produserer strøm nok til 32.000 husstander og varmer opp 80.000 husstander med fjernvarme. Energigjenvinning er et langt skritt mot den verden vi trenger å bli, men skuffende nok et kortere skritt enn vi kunne ha tatt.

200.000 tonn CO2

Karbonfangst kan kutte klimagassutslippene i Oslo tilsvarende 200.000 tonn CO2. Det er som utslippene fra 66.000 biler. Teknologien fanger også forbrenning av biologisk CO2, og dermed blir anlegget karbonnegativt. Akkurat det FNs klimapanel sier må til for å nå 2 gradersmålet.

Deretter kan teknologien brukes ved resten av landets anlegg og kutte enda mer.

Allerede i dag renses røyken for NOx, SOx, tungmetaller med mer. Karbonfangstteknologien er blitt testet i en pilot med svært gode resultater. Rundt 90 % av CO2 ble fanget. Byggingen av det såkalte CCS-anlegget kunne omtrent startet i morgen.

Teknologileverandøren Shell kan levere teknologi som allerede er testet ut i fullskala i Canada, Fortum sitter på kompetansen som trengs, og EØS-tilsynet ESA har slått fast at statlig støtte til prosjektet ikke bryter med noen forpliktelser Norge har.

Og det er en gylden mulighet for Norge for eksport av klimaløsninger til et Europa i omstilling.

Utvikling av karbonfangst- og lagring på forbrenningsanlegget på Klemetsrud er eksempel på en enkeltstående teknologi som har et betydelig eksportpotensiale, siden det finnes rundt 450 tilsvarende forbrenningsanlegg i Europa.

Så hvorfor er vi ikke allerede i gang med CCS-prosjektet som ville vært en selvfølge for enhver regjering som tok klimaendringer på alvor? Fordi vi har en regjering som går frem og tilbake på hva den egentlig vil.

Kanskje EU burde betale, eller kanskje man skulle prøvd et annet sted først, eller kanskje det ene eller kanskje det andre. Resultatet er at Klemetsrud fortsetter å stå for 14 prosent av Oslos klimautslipp. Resultatet er at anlegget fortsetter å pumpe ut 400.000 unødvendige tonn CO2 hvert år.

Dyrt?

Illustrerende nok for den sittende regjeringen handler deres nyeste vinglemanøver om lønnsomhet. For mens regjeringen bruker alle tenkelige pressmidler for å tvinge lokaldemokratiet i kne og presse gjennom et gigantisk tapsprosjekt av en motorvei gjennom Bærum, trekker den seg instinktivt tilbake fra CO2-fangst hver gang det blir snakk om å bla opp sin andel av kostnaden.

CCS er avgjørende om vi skal klare å bekjempe klimakrisa, og vil bidra til å skape morgendagens jobber.

Vi trenger at regjeringen gjør mer enn å legge hundre milliarder kroner på bordet til oljenæringen. Vi trenger satsning på prosjekter som skaper arbeidsplasser og aktivitet også i fremtiden.

Et prosjekt som etablerer Oslo som verdensledende fagmiljø på karbonfangst ville vært en åpenbar kandidat for investering for en regjering som tok fremtiden på alvor.

Men en slik regjering har vi ikke.