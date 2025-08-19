Bordet fra barna i Gaza

Bord laget av palestinske barn på starten av 2000-tallet, ved en skole for døve i Gaza by. Nå står det hjemme i stua til tidligere bistandsarbeider Live Jetlund fra Larvik. Privat

Om forfatteren Live Jetlund jobbet som bistandsarbeider i de palestinske områdene fra 1999 til 2005. Hun er tidligere sosialarbeider, og nå pensjonist.

Live Jetlund. Privat

Midt i stua har jeg et bord. Det er tilvirket på en skole for døve barn i Gaza by. Bordet er laget i mørkt treverk, mens bordplaten består av et fargerikt palestinsk broderi, dekket av glass for å beskytte håndarbeidet.

Bordet har tidligere vært et minne om glade skolebarn som ivrig ville vise oss hva de hadde lært både i teoretiske og praktiske fag, og som lekte og danset i skolegården.

Vårt oppdrag var å bidra til å styrke opplæringen i tegnspråk i samarbeid med skolens ledelse og kompetente lærere. Målet var å øke muligheten til kommunikasjon og samhandling på elevenes egne premisser.

Skolens verksted inneholdt elevenes praktiske arbeid i ulike materialer, og med et stort utvalg av nyttige og vakre produkter. For å beholde et minne når vi dro, kjøpte jeg et bord.

Ut fra erfaring var jeg usikker på om det ville passere sikkerhetskontrollen på Ben Gurion flyplass, men tok likevel sjansen. Etter timers skanning og jakt på potensielt sprengstoff både i bordet, og på meg, lyktes det til slutt.

Når jeg nå ser på bordet mitt, blir jeg trist og sint.

Gaza-stripen var den gang under israelsk okkupasjon, en situasjon som hadde vart siden 1967. Dagliglivet var preget av omfattende kontroll og ufrihet, periodevis mangel på strøm og rent vann, og knapphet på nødvendige varer og tjenester. Ingen kunne fritt forlate området. Jevnlig gjennomførte IDF militære aksjoner med utenomrettslige drap og vilkårlig fengsling av palestinske aktivister.

Til tross for de alvorlige virkningene av den ulovlige okkupasjonen, hadde de fleste barn likevel en grunnleggende trygghet hos foreldre og søsken i sine hjem, og med en viss mulighet til utvikling, aktivitet og undervisning.

I dag er bordet mitt en daglig påminnelse om katastrofen som nå rammer palestinske barn og deres familier. Nå frarøves barna alt som betyr noe for deres utvikling: liv og helse, familie og hjem, skole og håp om en trygg framtid.

Mer enn 60.000 sivile palestinere i Gaza er drept siden oktober 2023, blant dem mer enn 19.000 barn. Samtidig er alle traumatisert på en måte som vil prege dem hele livet.

Som om bombingen ikke er tilstrekkelig til å ødelegge deres liv, sultes de ut og drepes i matkø. Det er vanskelig å betegne dette som noe annet enn folkemord.

Intensjonen er også tydeliggjort gjennom Israels plan om å okkupere Gaza på nytt og fordrive den delen av befolkningen som ikke allerede har mistet livet.

Når jeg nå ser på bordet mitt, blir jeg trist og sint. Trist på grunn av lidelsen som jeg ikke lenger har et språk for. Og sint på verdens ledere som ikke stanser Israels massive krigsforbrytelser.

En rekke europeiske ledere har slept beina etter seg når det gjelder å ta avstand fra Israels handlinger. Når flere nå uttrykker kritikk, må det følges opp med handling både fra Norge og øvrige land.

I form av økonomiske sanksjoner og avvikling av alle investeringer, gjennomføring av kulturell og akademisk boikott, og ved å bryte diplomatiske forbindelser med en regjering som verken respekterer folkeretten eller beslutninger i FN.

Det er ingenting som tyder på at den israelske regjeringen lytter til kritikken, og ordene får liten verdi når de ikke følges opp av konkret handling.

Den forakten Israel viser både for menneskeliv og internasjonale organer tilsier at de sjøl setter seg utenfor det internasjonale fellesskapet ved at dialog ikke lenger er mulig.

Hva skal jeg nå gjøre med bordet mitt? Fortsatt bruke det, ta vare på minnene om barna som har laget det – og aldri glemme eller tie om den grufulle situasjonen som preger barns liv i Gaza i dag.