I et tett bykvartal i Jacob Aalls gate 3-7 og Neuberggt. 10 ved Majorstuen skjer en stille kamp mellom fire sameier og Plan- og bygningsetaten (PBE). PBE anbefaler å bygge en boligblokk inne i et trangt gårdsromm i strid med intensjoner i planer og kommunale normer. Beboerne i 120 boliger i kvartalet ønsker ikke å la utearealet deres bli bygd ned av en boligprofitør. Saken skal opp i byutviklingskomiteen 9. oktober 2019.

Utearealet halveres for 60 boliger – bygårder mister nesten all sol og utearealer

Forslaget fører til at Jacob Aalls gt 3 og 5 i kvartalet får halvert sitt uteareal til under halvparten av kommunens egne normkrav. PBE mener at boligblokken ikke vil påvirke utearealet mye hvis hele gårdsrommet i kvartalet blir fellesareal for boligene. Gårdsrommet kan imidlertid ikke åpnes som fellesareal uten samtykke fra alle eiendommene i kvartalet. Slikt samtykke vil ikke bli gitt dersom boligblokken bygges. PBEs intensjon om sammenhengende uteareal i kvartalet stoppes effektivt av PBEs eget forslag om boligblokk i bakgården. Neuberggata 10C, mister all sol på utearealet.

Kommunen feirer Oslo som miljøby i 2019. Det innebærer å gjøre sentrale bystrøk attraktive for familier med barn. For 30 år siden ble bakbygninger i kvartalene på Grünerløkka fjernet for å gi plass til utearealer for lek. Politikerne bør også i dag velge miljøsmarte løsninger. I Klimaetatens strategi for klimavennlig fortetting i byggesonen heter det: «Fortetting uten å ta hensyn til konsekvensene av klimaendringer øker byens sårbarhet. Harde flater, der vannet ikke kan renne gjennom, og nedbygging av grøntområder gir utfordringer ...».

Tidligere kommunedelplan for indre by (KDP13) sier om Majorstuenområdet: «Åpne arealer, parker og (for)hager etc. skal ikke nedbygges, slik at miljøkvaliteter som ligger i det grønne skal bevares». Byvekst og fortetting skal altså skje der det er regulert for bygging. Dette er ikke endret, siden arealdelen i Kommuneplanen i Oslo ikke er vedtatt. Den skal si hvordan Oslo som miljøby skal bygges ut med titusenvis av nye boliger. PBEs anbefaling i denne saken er imidlertid i strid med kommuneplanens mål om bærekraftig byutvikling.

Hjelpeløs boligfortetting

Oslo trenger mange nye boliger. Boliggevinsten ved en slik «fortetting» i den tette kvartalsstrukturen i indre by er imidlertid minimal og håpløs pga tidkrevende og kostbare prosesser i strid med kommunedelplaner, uteromsnorm, brannkrav, og ikke minst på tvers av bastant motstand fra beboere. Man oppnår kanskje totalt noen boliger som samlet vil utgjøre et mindre boligprosjekt. Effekten blir byspredning og utflytting av barnefamilier.

Byråd for byutvikling Hanna E Marcussen har tidligere uttalt i Dagsavisen 26. oktober 2017: «Oslo trenger – og fortjener – en kontrollert, helhetlig og villet byutvikling. Ikke en tilfeldig, privatinitiert, lappeteppeutvikling med utbyggeres profitt som den viktigste driveren». Det ser ikke ut til at PBE i Oslo har forstått dette klare signalet, men arbeider ufortrødent i motsatt retning. De tar heller ikke stilling til at et enstemmig byråd og bystyre stoppet et tilsvarende utbyggingsforslag i 1990 som medførte dagens regulering av gårdsrommet til fellesareal.

Et enstemmig Frogner bydelsutvalg, 7.nov. 2017: «Planen for utbygging er uhensiktsmessig og vil gi en stor forringelse av bokvalitet til tilliggende boliger i kvartalet». PBE tar ikke stilling til vedtaket og underslår massiv motstand fra beboerne i saksframlegget. Saken skal behandles av politikerne i nærmeste fremtid. Reguleringsforslaget er et spekulasjonsprosjekt med milliongevinst til forslagsstilleren på bekostning av bokvalitetene for 120 husstander i kvartalet. Brannsmitte er ikke avklart. Saken gjelder også beboere i andre kvartaler i Oslo som kan oppleve tilsvarende prosjekter i Oslo indre by i fremtiden, dersom dette forslaget vedtas. Politikerne må avvise dette forslaget.