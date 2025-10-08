Boksensur truer ytringsfriheten

Gjennom historien har mange forsøkt å revidere historien gjennom å fjerne bøker og forfatterskap, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser en utstilling av forbudte bøker ved biblioteket i Hoboken, New Jersey i mars 2024. ANA FERNANDEZ / AFP / NTB

Denne uka markeres Forbudte bøker-uka Norge i bibliotek, bokhandlere og av organisasjoner over hele landet.

I en verden som nå har flere autokratier enn demokratier er det viktigere enn noen gang å sikre tilgangen til kunnskap, litteratur og bøker.

Litteratur gjør oss motstandsdyktige. Lesing har innvirkning på vår utvikling av empati, og gjør oss bedre rustet til å forstå oss selv, våre egne erfaringer og andres ståsted. Slik også regjeringen har pekt på i den nye strategien om ytringsfrihet, er lesing en viktig del av å ha en åpen og opplyst offentlig samtale. Det er en del av vår demokratiske beredskap.

Randi Halveg Iversby (bibliotekdirektør, Universitetet i Oslo), Ann-Magrit Austenå (styreleder, Norsk PEN) og Helene Voldner (leder, Norsk bibliotekforening). UiO / Benyamin Farnam / Norsk bibliotekforening

Bøkene som i størst grad er utsatt for sensur, er ifølge den nye rapporten fra PEN America fortellinger med skeiv tematikk eller bøker med rasespørsmål. Bøker som viser fram bredden i hva det vil si å vokse opp og å finne ut av hvem man er og hva man står ovenfor.

Det er akkurat disse fortellingene vi trenger å lese, for å kunne forstå oss selv, og hverandre. Og det er nettopp dette som utfordres.

Flere husker sikkert eksempelet fra Norge, med boka Genderqueer, som ifølge omtalen er en «tegneseriebok som utforsker kjønn, identitet og hvordan man finner sin plass i verden». Boka er en av USAs mest forbudte bøker, ifølge American Library Association. Kjønnsidentitet er blitt et lettantennelig tema også her hjemme, og i fjor ble boka ønsket fjernet av en foreldregruppe på en skole i Arendal.

Dette viser tydelig at mekanismene fra USA kan nå oss. Vi kan ikke ta for gitt at vi er immune – vi må insistere på verdien av friheten til å lese.

I USA har det skjedd en endring i boksensuren siden innsettelsen av Donald Trump. Der det tidligere var pressgrupper og foreldrekampanjer som var hovedgrunnen til sensur, ser vi nå at det er myndighetene som i større grad har adoptert foreldreretorikken, og argumentene som har vært brukt i stater som Florida, Texas og Tennessee, stater som har ledet an i sensuren.

Ikke minst ser vi effekten av konservative kampanjer som det såkalte «Project 2025», som har hamret løs på skoler og bibliotek, og gått til angrep på mangfold, likestilling og inkluderingspolitikk.

Det føyer seg inn i rekken av angrep på kunnskap, akademiske institusjoner, nedleggelsen av sentrale bibliotekfunksjoner og avsettelsen av nasjonalbibliotekaren.

Vi oppfordrer alle til å lese en forbudt bok.

Dette er en rekke av enkelttilfeller, men de har ikke tilfeldige mål. Det er en styrt og tydelig politikk vi er vitne til, og som vi er nødt til å forholde oss til.

Når autoritære krefter kommer til makten, er ytringsfriheten det første som står for fall. Motstemmer, opposisjon og annerledestenkende fjernes gjennom direkte angrep, delegitimering og usynliggjøring.

Gjennom historien har mange forsøkt å revidere historien gjennom å fjerne bøker og forfatterskap. Sensur i Viktor Orbans Ungarn og Vladimir Putins Russland føyer seg inn i rekken av aktuelle eksempler fra Belarus, Brasil, Kina og Tyrkia. Disse skriver seg inn i en lang autoritær tradisjon hvor makt befestes ved å begrense andres ytringsfrihet.

Ytringsrommet er under press, også i stadig flere demokratiske land, og friheten til å lese er viktigere enn den har vært på lenge.

Angrepene på bøker og friheten til å lese er direkte angrep på ytringsfrihet og demokratiske verdier. I en tid der sannheter utfordres, og algoritmene gir oss unike og personlig tilpassede nyhetsstrømmer, er det å ha felles referansepunkter stadig viktigere.

Vi kan ikke fjerne verk som oppleves som kompliserte eller farlige. Og hvem definerer hva komplisert og farlig er?

Vi oppfordrer alle til å lese en forbudt bok. Og den lista er lang! Hva med «Brødrene Løvehjerte», tegneserien «Maus», «Harry Potter» eller «To Kill a Mockingbird»? Det er alle eksempler på bøker som har vært utsatt for sensur.

Vi er nødt til å snakke sammen. Og lese bøker.