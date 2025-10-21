Samferdsel uten tilstrekkelig kunnskap er som et tog uten fører: Det kan ha kraft, men mangler retning, skriver Yonas Zewdu Ayele. Bildet viser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) under offisiell åpning av nytt dobbeltspor og nye Drammen stasjon i september.
Beredskap handler ikke bare om broer, tunneler og togspor
Norge satser mer på vei og jernbane – men hva hjelper det om kunnskapsgrunnlaget for vedlikehold og beredskap svekkes?
Regjeringens
forslag til statsbudsjett for 2026 viser et tydelig skifte: Mer midler til
drift, vedlikehold og fornying av kritisk infrastruktur.
Totalt
foreslås 102,1 milliarder kroner til
samferdsel – inkludert
35,7 milliarder til jernbane og 50,4 milliarder til vegformål.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier det så treffende: «Vi må ta bedre vare
på det vi har».