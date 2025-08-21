Barnehagens ansatte skal først og fremst være der for barna

Den beste dokumentasjonen på barnehagekvalitet er tilgjengelige ansatte med nok tid, kompetanse og rom til å være til stede for barna, skriver Heidi Wittrup Djup. Lordn / iStockphoto

Heidi Wittrup Djup.

Når en allerede presset bemanning får enda større arbeidsbelastning – og barna mister verdifull tid med tilstedeværende voksne – må vi spørre oss selv hva vi holder på med.

VG skrev nylig at fotografering av barn og bruken av apper skaper merarbeid for ansatte i barnehager. Artikkelen bygger på Karoline Selliseths forskning, som blant annet beskriver at ansatte iscenesetter fotosituasjoner og ber barna smile til kamera midt i lek og aktivitet.

Deretter brukes mye tid på å velge ut bilder for å unngå at foreldre reagerer negativt på en eventuell ubalanse i hvor ofte barna figurerer.

I tillegg til å dele bilder brukes appene til å loggføre måltider, sovetider og bleieskift. Informasjon jeg betviler at de fleste foreldre faktisk trenger.

Praksisen fremstår etter mitt syn forstyrrende for både barn og voksne. Selv om digitale verktøy kan ha praktiske fordeler, stjeler de også tid som ansatte kunne ha brukt på å samtale og samhandle med barna.

NRK skrev i fjor om barnehager som bruker opptil to timer på mobilen hver dag for å registrere hva barna gjør. Professor og pedagog Tove Lafton uttalte den gangen at det bør diskuteres hva som dokumenteres i barnehagen – og hvorfor.

Det har hun helt rett i. I samme diskusjon bør vi minne oss selv på at barnehagens ansatte først og fremst skal være der for barna.

Jeg kan forstå foreldres ønske om innblikk i barnas hverdag. Men noe av det vi må godta når vi sender barna våre i barnehage, er at vi faktisk går glipp av deler av hverdagslivet deres.

Uansett hvor mye som dokumenteres, må vi akseptere at øyeblikkene utspiller seg uten oss. De ansatte kan ikke kompensere for tapte øyeblikk gjennom stadig flere bilder og rapporter.

I konkurranse mot skjermen taper som regel barna.

Selliseth omtaler bruken av digitale verktøy som «omsorgsinfo» rettet mot foreldrene. Jeg mener foreldre flest ikke trenger denne typen detaljkunnskap – og at barnehagene må få sette nødvendige grenser for hva og hvem de bruker tid på.

Noen barn og foreldre har behov for ekstra tilrettelegging og oppfølging, eller lever i en vanskelig livssituasjon. I en travel hverdag er det langt viktigere at de ansatte prioriterer barna, samt informasjonsbehovet til de foreldrene som virkelig må vite hvordan barnet har det og hvordan barnehagen følger opp.

Det finnes rikelig kunnskap om skjermens negative innvirkning på små barn. Det er en grunn til at Helsedirektoratet i 2025 anbefalte en tidsbegrensning på 30–60 minutter per dag for barn mellom to og fem år, og samtidig understreket at foreldre bør begrense egen skjermbruk når de er sammen med sine barn.

Helsedirektoratet påpeker at foresatte er rollemodeller som påvirker barns skjermvaner, og at skjermbruk kan svekke kvaliteten på relasjonen til barnet ved at den voksne blir mindre tilgjengelig.

Dette er også sant i barnehagen. Likevel befinner vi oss i en situasjon der økte krav til digital dokumentasjon i praksis fører til økt skjermbruk i barnehagehverdagen.

Det er et paradoks at myndighetene ønsker å skjerme barn fra digitale belastninger, samtidig som systemet pålegger barnehagene økt skjermbruk. Men det som opprører meg aller mest, er at noe går tapt når rapporteringskrav vinner frem.

Som firebarnsmor har jeg levert barn i ulike barnehager utallige ganger. Jeg husker en morgen i garderoben da ett av barna mine begeistret prøvde å fortelle den ansatte om noe spennende vi hadde opplevd på veien.

Barnet lyktes ikke i å oppnå kontakt og ga til slutt opp forsøket på å fortelle. Den ansatte var opptatt med å registrere noe på en skjerm.

Situasjonen illustrerte hvordan ellers varme og pliktoppfyllende ansatte slites i to retninger – med dokumentasjonskrav på den ene siden og barnets behov for kontakt og nærhet på den andre. Og i konkurranse mot skjermen taper som regel barna.

Vi lever i en tid der det som ikke dokumenteres og deles, tilsynelatende ikke teller. Øyeblikkene virker først å få verdi når kameraet fanger dem og de sendes ut til informasjonssultne andre.

Denne tendensen må motvirkes. Det er ikke barnets behov å bli dokumentert og fotografert. De trenger ikke bli avbrutt i lek og posere foran kamera. De trenger ikke apper, men nærværende voksne.

Forventningen om at alt kan og skal dokumenteres har gått for langt.

Den beste dokumentasjonen på barnehagekvalitet er tilgjengelige ansatte med nok tid, kompetanse og rom til å være til stede for barna – og barn som blir sett av ekte øyne, ikke gjennom en skjerm.