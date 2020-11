Gulldalen barnehage. Ekte gull øverst på Kjelsås, en rød bygning i kupert terreng. En barnehage med lekeplass og lavvo i skogen. Her har flere av de ansatte jobbet siden oppstart i 1996.

Mange som begynner å jobbe i denne barnehagen, slutter ikke.

Les også: Skal vurdere kuttene nøye (+)

Sykefraværet blant ansatte var på 2,5 prosent i 2019, noe som er unikt. Samme år var gjennomsnittlig sykefravær blant ansatte i barnehager i Nordre Aker på 9,66 prosent og resten av Oslo på 10,94 prosent. Det gode arbeidsmiljøet speiler over på barna, de får utfolde seg, være seg selv, men blir samtidig utfordret.

Og de får uendelig med omsorg, kjærlighet, latter og smil.

Onsdag 28. oktober fikk foreldrene beskjed om at Gulldalen barnehage skal avvikles fra høsten 2021. Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap hevder det er overkapasitet av barnehager i Nordre Aker og ønsker å legge ned små, uhensiktsmessige barnehager. Omsorgsbygg har også vært på banen, de hevder det er etterslep på vedlikehold.

Gulldalen barnehage er kanskje en liten barnehage, men den er ikke uhensiktsmessig. Dette stedet gir så mye mening. De ansatte, barna og foreldrene er en symbiose, en stor familie.

La meg ta dere med til vårt første møte med barnehagen.

Debatt: – De vil strupe småbarnehagenes økonomi (+)

Det var vinteren 2016, vi hadde fått anbefalt en rekke barnehager av bydelen til vår sønn med Downs syndrom. Det kom tydelig frem at Gulldalen var en klar favoritt blant fagfolkene. Vi hadde vært rundt og sett og Gulldalen var siste på lista. Den lå lengst unna og vi måtte opp den lange bratte bakken for å komme opp til Lachmanns vei.

Inne i barnehagen ble vi møtt av en varme, alle tittet ned på den lille sønnen vår og ønsket oss velkommen. Rundt oss ser vi et perfekt barnehagelokale, mange rom å boltre seg på, og en rolig og trygg atmosfære. Det siste de sier til oss er «Vi håper vi ser dere til høsten».

Det hadde ingen andre sagt, vi var solgt.

Resten er en solskinnshistorie. Sønnen vår begynte høsten 2016, vi ble møtt med åpne armer og entusiasme. Gjennom årene har Gulldalen vært en enorm støtte og samarbeidspartner for oss foreldre. De ser gutten vår for den han er og ikke diagnose. De møter alle hans behov og de gir så uendelig mye omsorg. De ler masse, tuller og har selvironi.

Om et år finnes ikke denne barnehagen lenger, fordi den er «uhensiktsmessig». Hvem har bestemt dette? Det er ikke gjort noen kvalitative undersøkelser blant oss foreldre eller ansatte. Avgjørelsen ble tatt av noen som rett og slett ikke har peiling på hva som foregår i Gulldalen barnehage. Det er vel litt tidlig å rive et bygg som kun har eksistert i 24 år. Omsorgsbygg har latt det gå så langt at det er «store etterslep på vedlikehold».

Det skal ikke straffe barnehagen. Her er det noen som ikke har gjort jobben sin.

Debatt: Å bruke mer penger på de yngste er en investering i fremtiden

Og så var det dette med barnehageplasser, da. Gulldalen er fylt opp i år, bare så det er sagt. Å legge ned en hel barnehage i en av de mest populære bydelene å bo i for småbarnsforeldre er veldig rart, spør du meg. Det bygges ut overalt i bydelen og familier strømmer til. Hva med å heller kutte noen plasser jevnt over.

Så hvorfor skal man rive ned noe som fungerer så godt, som har tatt årevis å bygge opp. Det handler vel om penger, selv om ingen tør å si det. Tomta ligger veldig gunstig til, øverst på Kjelsås, er solrik og ikke minst stor. Om denne tomta blir solgt til for eksempel utbyggere vil en gruppe folk tjene gode penger.

Men hva betyr egentlig det i det store og det hele.

Ja, det vil kanskje dukke opp noen fancy nye leiligheter som gir raske penger. Men i det lange løp er dette enda en trist sak der økonomi seirer over omsorg. Der de med makt tråkker på de svake. Der barns trivsel og trygghet må vike for det som er «samfunnsøkonomisk» nyttig.

Vi foreldre sitter igjen som store, sinte spørsmål. Vi har mobilisert oss og er klare for å kjempe for barnehagen, de ansatte og barna.