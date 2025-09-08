Barna trenger at vi kjemper mot rasisme

Engasjementet og solidariteten vi så i rosetoget i Oslo må ivaretas, for å forhindre at holdningene får videre vekstvilkår i samfunnet, skolene og oppvekstmiljøene for barn og ungdom, skriver Anne Elin Kleva. Javad Parsa / NTB

Anne Elin Kleva. Redd Barna

Når rasismen vokser i samfunnet, går det også hardt ut over barn.

Drapet på Tamima Nibras Juhar viser at vi må ta et aktivt oppgjør med rasismen i samfunnet. Engasjementet og solidariteten vi så i rosetoget i Oslo må ivaretas, for å forhindre at holdningene får videre vekstvilkår i samfunnet, skolene og oppvekstmiljøene for barn og ungdom.

I 2024 lanserte Redd Barna rapporten «Rasisme er overalt». Der fortalte barn og ungdom fra hele landet om at de opplevde rasisme på alle arenaer de befinner seg.

De første opplevelsene deres var ofte i tidlig barneskolealder, eller til og med i barnehagealder. Barna forteller om språkbruk, handling og subtile former for diskriminering som blikking og utestenging.

Barn og ungdom utsetter hverandre for rasisme, men de får det også fra voksne, på skolen, i nærmiljøet, på idrettsarenaen og i digitale former.

Barnekonvensjonen artikkel 2 slår fast at barns rettigheter skal oppfylles uten diskriminering. Vern mot diskriminering finnes også i norsk lovgiving, blant annet i likestillings- og diskrimineringsloven, og diskriminerende og hatefulle ytringer er straffbare.

Det er helt avgjørende at myndighetene håndhever og følger forpliktelsene i lovgivningen.

Barn og ungdom vi har snakket med, er opptatte av manglende representasjon og mangfold i samfunnet. Rasisme og fordommer fører til at det er vanskeligere for folk med minoritetsbakgrunn å få utdannelse og jobb.

Det må politikerne ta på alvor, og i større grad jobbe for mer representasjon og mangfold i utdanning og i arbeidsliv, og sikre et mer rettferdig og demokratisk samfunn for alle.

Rasisme må forebygges – ikke bare reageres på.

Når rasisme er et stort samfunnsproblem, må politikerne uttrykke sterk motstand mot høyreekstremistiske og rasistiske stemmer, ta mer aktivt ansvar, være gode rollemodeller og styrke det antirasistiske arbeidet i Norge på alle nivåer.

«Jeg føler ikke at vi lærte om rasisme i det hele tatt på barneskolen. Kanskje om religion og rasisme mot religion, men ikke om hudfarge eller bakgrunn», sier en elev i rapporten «Rasisme er overalt».

Rasisme må forebygges – ikke bare reageres på. Derfor er det viktig at lærere, helsepersonell, politi og andre som jobber tett med barn og unge får mer kunnskap om rasisme. Skolen må styrke undervisningen mot rasisme og fordommer, og skolen og foreldregruppa må vise nulltoleranse mot rasisme.

Barn og unge ønsker et rasismefritt samfunn, og som barn og unge selv sier: Ingen er født rasistiske.

Alle barn har rett på et trygt oppvekstmiljø, og barn trenger at vi som er voksne tar ansvar. Først når vi alle bryter stillheten og står sammen mot den urett rasisme er, kan vi jobbe for et tryggere og bedre samfunn for alle.