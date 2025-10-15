Barn har rett til beskyttelse mot helseskadelig reklame

Innleggsforfatterne støtter forskriften som forbyr markedsføring av usunn mat og drikke særlig rettet mot barn, og mener unntakene som er gjort for sponsing er vide nok. Illustrasjonsbilde fra Norway Cup på Ekebergsletta i juli 2025. Lise Åserud / NTB

Tidlige kostvaner legger grunnlaget for helsa resten av livet, og barn er ekstra utsatt for påvirkning. Barn og unge har begrenset evne til å vurdere kommersiell påvirkning kritisk, og reklame rettet mot barn utnytter nettopp dette.

Et målrettet forbud gir ungene våre muligheten til å vokse opp med mindre press om å velge produkter som gir høy risiko for sykdom senere i livet.

Norge står overfor en alvorlig utfordring med barnefedme, overvekt og kostholdsrelaterte sykdommer. Så mye som ett av fem norske barn har overvekt eller fedme ved skolealder, og kostholdsundersøkelser viser samtidig at mange barn får en stor andel av energiinntaket sitt fra sukkerholdige produkter.

Høyt inntak av sukkerholdig drikke og usunn mat er sterkt knyttet til overvekt, diabetes type 2, tannhelseproblemer og hjerte- og karsykdommer. Det er kun litt mer enn 30 prosent av norske 18-åringer som aldri har opplevd hull i tennene.

Forskningen er klinkende klar: Barn som eksponeres for reklame for usunn mat får endrede preferanser og har et høyere inntak av slike produkter. Å begrense reklamepress er derfor et enkelt, målrettet tiltak som både bidrar til bedre helse blant barn og unge, og til å redusere fremtidige helseutgifter.

WHO anbefaler medlemsland å begrense markedsføring av usunn mat til barn, som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for bedre folkehelse.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet støtter også streng regulering av mat- og drikkereklame rettet mot barn.

Det finnes i tillegg solid og konsistent forskning som viser at barn og unge fra familier med lavere sosioøkonomisk status har et mer usunt kosthold enn barn fra høyere sosioøkonomiske grupper.

Dette mønsteret er godt dokumentert både i Norge og internasjonalt. Et reklameforbud kan dermed bidra til å redusere sosiale forskjeller i helse og livskvalitet.

Et reklameforbud er kunnskapsbasert, treffsikkert og rettferdig.

Mange har uttrykt bekymring for at reklameforbudet kan få konsekvenser for idretten, særlig gjennom tap av sponsorer. Barne- og ungdomsidretten spiller en viktig rolle for barns mestring, idrettsglede og tilhørighet, og trenger gode økonomiske rammer. Samtidig er det uheldig at rammevilkårene for idretten settes opp mot barns rett til god helse.

Vi bør kunne gi idretten gode rammevilkår, samtidig som vi sørger for at det ikke er en arena der kommersielle aktører får tjene penger på å fremme usunne vaner hos de yngste.

Når idrettslag og arrangementer assosieres med sukkerholdige drikker og energitette produkter, blir grensene mellom helse og kommersiell påvirkning utydelige. Det gir et blandet budskap til barn og unge: Vi oppfordrer til aktivitet og sunne valg, men lar samtidig reklame for usunne produkter være en del av opplevelsen.

Et reklameforbud handler derfor ikke om å ramme idretten, men om å bidra til at idretten kan fremme gode helseverdier på en tydelig måte.

Legeforeningen, Tannlegeforeningen og Sykepleierforbundet støtter forskriften som forbyr markedsføring av usunn mat og drikke særlig rettet mot barn, og mener unntakene som er gjort for sponsing er vide nok og ikke må uthules ytterligere.

Å gi barn et tryggere og sunnere oppvekstmiljø er en oppgave vi alle deler, og et ansvar vi ikke kan velge bort.

Et reklameforbud er kunnskapsbasert, treffsikkert og rettferdig, og et viktig bidrag til å redusere sykdomsbyrden i årene som kommer.

Det ville vært utenkelig å tillate tobakksreklame i dag, slik tilfellet var for noen tiår siden. Hvorfor skal vi da akseptere markedsføring av usunne produkter vi vet bidrar til dårlig helse hos ungene våre?