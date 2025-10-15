Bare fire av 30 kvinner rakk opp hånda

Ajfer Husejin (styremedlem) og Rabia Musavi (daglig leder) i Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN). grunderfoto / Ingar Sørensen

Da vi spurte et klasserom fullt av kvinner hvem som hadde sjekket seg for brystkreft, rakk bare fire av 30 opp hånda.

Det øyeblikket har brent seg fast i vårt minne. For oss ble det et symbol på noe vi ser altfor ofte: Kvinner med minoritetsbakgrunn tester seg sjeldnere – og mange oppdager sykdom først når det er for sent.

For oss er dette ikke bare et spørsmål om politikk eller folkehelse. Det er personlig. Ajfer står midt i sykdommen nå, mens Rabia har mistet en nær slektning til brystkreft.

Vi har sett hvordan en diagnose kan endre alt – og hvor avgjørende kunnskap, åpenhet og tidlig oppdagelse er for å redde liv.

Likevel møter vi kvinner som vegrer seg for å teste seg. Noen synes det er skamfullt. Andre mener sykdom er tabu. Flere vet rett og slett ikke hvordan man går fram, eller hvorfor det er nødvendig.

Forskning fra det norske kreftregisteret bekrefter våre erfaringer. Innvandrerkvinner deltar langt sjeldnere i det nasjonale mammografiprogrammet enn norskfødte kvinner. Men når kreften først oppdages, er den ofte mer alvorlig.

Kvinner med innvandrerbakgrunn hadde en deltakelse på 56 prosent mot 78 prosent blant etnisk norske. Kvinner med pakistansk bakgrunn hadde tredje lavest oppmøte i mammografiprogrammet, med deltakelse på 34 prosent.

Studien viser at mange kvinner ønsker enklere informasjon på eget språk – og å møte helsevesenet i trygge omgivelser, preget av dialog og tillit. For å lykkes med det må Mammografiprogrammet samarbeide tettere med fastleger, brukerorganisasjoner, trossamfunn og voksenopplæringsinstitusjoner.

Det er et folkehelseproblem at mange ikke sjekker seg, når realiteten er at 1 av 10 kvinner får brystkreft i løpet av livet. Samtidig har brystkreft i dag en av de høyeste overlevelsesratene blant kreftformer. 9 av 10 kvinner som rammes overlever kreftsykdom i fem år eller mer.

Når færre innvandrerkvinner deltar i mammografiprogrammet, blir kreften ofte oppdaget senere, når den er mer alvorlig og vanskeligere å behandle. Det skaper store helseforskjeller mellom grupper i samfunnet, og det er i seg selv et grunnleggende folkehelseproblem.

Tidlig oppdagelse redder liv. Derfor må vi fokusere på håp, mestring og forebygging, ikke på frykt.

Vi hører ofte at kreft er genetisk. Men i mange av landene innvandrere kommer fra, blir sykdommer sjelden oppdaget på grunn av svake helsesystemer. Folk dør uten forklaring. Derfor vet mange ikke om de faktisk er genetisk disponert for sykdommer som brystkreft.

Erfaringer fra møter med helsevesenet kan ha avgjørende betydning for om man har tillit til systemet. Flere av våre brukere har fortalt om rasisme, diskriminering og nedlatende holdninger i møte med helsepersonell. Slike opplevelser gjør ekstra vondt når man allerede er i en sårbar livssituasjon.

Vi må gjøre screening til noe mer enn et brev i posten.

I tillegg kommer språkbarrierer og kulturelle normer som gjør sykdom til et tabu. For noen er det vanskelig å snakke om kroppen. For andre oppleves det skamfullt å vise sårbarhet.

Dette handler ikke om uvitenhet, men om erfaringer, tillit – og frykt.

Å bryte tillit kan skje på sekunder. Å bygge den opp igjen tar lang tid, og den bygges best i møte med mennesker man stoler på. Frivillige organisasjoner, minoritetsmiljøer og lokale nettverk kan spille en nøkkelrolle i dette arbeidet.

Vi må gjøre screening til noe mer enn et brev i posten. Vi må gjøre det til en dagligdags samtale, ufarliggjøre det og bryte skammen rundt en sykdom som altfor lenge har vært omgitt av frykt og stillhet.

Rosa sløyfe-måneden handler om økt bevissthet, kunnskap og åpenhet. Vi må tørre å bryte tabuet og skammen rundt en sykdom som rammer over 4.000 kvinner i Norge hvert år.

Screening er gratis for kvinner mellom 50 og 69 år, og man kan også be om undersøkelse utenfor denne aldersgruppen. Vi oppfordrer alle kvinner til å sjekke seg selv, møte opp til mammografi og stille fastlegen spørsmål dersom man er usikker.

Kreft rammer uavhengig av bakgrunn – men kunnskap og handling kan redde liv. Vi må sørge for at informasjon og forebygging når ut til alle kvinner – uavhengig av språk, bakgrunn eller kultur.

Bare da kan vi si at vi har et helsetilbud som favner hele befolkningen.