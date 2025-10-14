Arbeidslinja må bli sentral i norsk bistand

Humanitær hjelp redder liv, men må supplere – ikke erstatte – utviklingsarbeid som gir resultater over tid, skriver Heidi Sandvand Hegertun. Foto: Misjonsalliansen

Internasjonal bistand er i endring. Stadig flere land følger etter USA og kutter kraftig i bistandsbudsjettene. Samtidig har vi lagt bak oss en valgkamp der den eneste som nevnte bistand, var Frp – som uimotsagt fikk hevde at bistand er sløsing.

Når ingen tar til motmæle, kan slike påstander fort feste seg som «sannheter». For selvsagt ønsker ingen at norske skattepenger skal sløses bort.

Derfor har regjeringen et stort ansvar for å vise effekten av norsk bistand – og forklare hva som skjer når den svekkes. For eksempel: Når vi frykter nye flyktningstrømmer, burde vi være de første til å investere i samfunn som står bedre rustet mot kriser. Det er i vår interesse å bidra til at flere mennesker kan leve trygge, verdige liv der de bor.

Arbeiderpartiet, som nå sitter alene i regjering, har en historisk mulighet til å stake ut sin egen kurs – en kurs som kan stå seg over tid og gjennom skiftende politiske flertall. Det krever tydelig lederskap og vilje til å vise at bistand nytter.

En arbeidslinje i bistanden handler om å legge til rette for at mennesker får bidra, delta og forsørge seg selv. Den bygger på de samme verdiene som har formet vårt eget velferdssamfunn: Arbeid, fellesskap og tillit.

For å lykkes må Norge igjen satse på det som faktisk skaper endring over tid. I dag går en stadig større del av bistandsbudsjettet til å håndtere humanitære kriser, mens midlene til sivilsamfunn gradvis har blitt redusert. Det svekker muligheten til å drive det langsiktige arbeidet som forebygger nettopp slike kriser.

Tidligere direktør for Norad, direktør Bård Vegar Solhjell, var selv bekymret over denne utviklingen. På Norads egne nettsider sa han i fjor: «Kriser, kriger og konflikter påvirker hvordan vi bruker bistandspengene. Når stadig mer går til nødhjelp og brannslukking, risikerer vi at dette gå utover den mer langsiktige innsatsen».

Sivilsamfunnsorganisasjoner som Misjonsalliansen står tett på menneskene bistanden skal nå. Vi ser hvordan lokalt engasjement, samarbeid og ansvar gir resultater – i form av utdanning, jobbskaping og bedre levekår.

De lokale organisasjonene kjenner behovene, ser presset som øker, og utgjør en livsnødvendig bevegelse for å holde myndigheter ansvarlige. Sterke sivilsamfunn er ikke et tillegg til bistanden – de er dens bærebjelke.

Norge må ikke bare gi – men bygge.

Samtidig må vi våge å bygge, ikke bare redde. Det betyr å legge grunnlaget for arbeid og verdiskaping, særlig i land der en ung generasjon nå vokser opp uten reelle muligheter.

Når mennesker får arbeid, får de verdighet og tro på framtiden. Det styrker både økonomien, familiene og lokalsamfunnene – og reduserer sårbarheten for nye kriser.

Men varig utvikling krever også sterke institusjoner. Når Norge investerer i oppbygging av helsevesen, skolesystemer og lokalt styresett, legger vi grunnmuren for samfunn som kan stå imot sjokk og bygge egen motstandskraft. Det er langsomt arbeid, men det er slik utvikling faktisk skjer.

Spørsmålet er ikke om flere kriser vil komme, men hvordan vi ønsker å svare på dem. I dag spiser humanitære bevilgninger stadig større deler av bistandsbudsjettet, mens støtten til de fattigste landene minker.

Humanitær hjelp redder liv, men må supplere – ikke erstatte – utviklingsarbeid som gir resultater over tid.

Skal vi møte årsakene til fattigdom og kriser, må vi investere i utdanning, helse, arbeid, finansiell inkludering og sterke sivilsamfunn. Dette krever tålmodighet, forutsigbarhet og samarbeid med lokale aktører som kjenner utfordringene best.

Norge kan fortsatt være en fanebærer for et høyt og forutsigbart bistandsnivå. Én prosent av BNI er ikke bare et tall – det er et uttrykk for ambisjon og solidaritet.

Men minst like viktig som nivået er innretningen. Norge må ikke bare gi – men bygge. Én prosent bistand har verdi først når den brukes til å skape trygge samfunn der mennesker kan stå på egne ben.

Arbeiderpartiet har både tradisjonen og muligheten til å ta lederskap. Hvis ikke, risikerer de å bli husket som partiet som videreførte en utydelig bistandspolitikk i en tid da verden trengte retning og handlekraft.

Nye kriser vil komme. Nettopp derfor trenger vi en bistandspolitikk som bygger – ikke bare redder.