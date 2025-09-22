Arbeiderpartiet trenger også en slags havarikommisjon

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet trenger en grundig vurdering etter årets valg. Den kan gjerne gjøres av fagfolk utenfor partiet, mener Odd E. Rambøl. Foto: Cornelius Poppe/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Odd E. Rambøl er siviløkonom, sosiolog og æresmedlem i Ap. Foto: Mimsy Møller

Etter dårlige valg setter gjerne partier ned «havarikommisjoner». Arbeiderpartiet har nettopp vunnet et valg. I forhold til meningsmålinger på 14 prosent, er 28 prosent et fantastisk bra resultat.

Likevel; de fleste partier med tilfredsstillende eller gode resultater setter gjerne ned utvalg som vurderer valgkampen: Hva var vellykket, hva funket ikke, hva kunne vi gjort bedre.

Arbeiderpartiet har også behov for en slik vurdering etter valget. Man skal selvsagt vurdere selve valgkampen, og reisen fra 14 til 28 prosent. Men det vi først og fremst trenger svar på, er spørsmålet: Hvordan kunne Ap havne på 14 prosent?

Annonse

Rett etter valget i 2021 ble velgerne, i en undersøkelse utført for Aftenposten, spurt om hvilket parti de mente hadde best politikk på ulike områder. Da mente velgerne at Ap hadde best politikk på hele 7 av 12 områder.

Så skjedde det kriser – krig i Ukraina, Midtøsten og energikrise med mer Etter at Ap hadde styrt et par år viste en lignende undersøkelse (2023) at folk mente at Arbeiderpartiet ikke var best på noe område. Partiet «eide» ingen saksfelt!

Er det ting å lære her, som man kan trekke veksler på ved fremtidige kriser? For de vil garantert komme.

Det var krisetider, men i krisetider slutter folket ofte opp om den sittende regjering. Det skjedde altså ikke her – hvorfor ikke? Hva gikk galt, og kunne partiet valgt andre, bedre alternativer?

I samme type undersøkelse i 2025, ble folk spurt om hvilket parti de mente hadde best politikk på 13 ulike felt. Nå er igjen Ap på topp i seks av de 13 saksfeltene.

Annonse

Hva snudde folks oppfatning, hva var det partiet gjorde riktig? Det er neppe grunn til å tro at det «bare skjedde».

Det heter at i samfunnsvitenskap er etterpåklokskap den eneste eksakte vitenskap. Men hva er etterpåklokskap – vel å merke den som ikke forfaller til jakt på syndebukker?

Det er erfaringslæring. Den kloke lærer av sine feil, den dumme gjentar dem, den virkelig smarte lærer av andres feil.

Men noen må jo være «de andre», og her er Arbeiderpartiet selv «de andre». Er det ting å lære her, som man kan trekke veksler på ved fremtidige kriser? For de vil garantert komme.

Annonse

Vurderingene kan gjerne gjøres av fagfolk utenfor partiet. Det er ikke alltid pasienten er den beste til å stille diagnosen.