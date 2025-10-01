Arbeiderpartiet må våge å lytte til Jens

Finansminister Jens Stoltenberg deltok nylig på Warsaw Security Forum, der han blant annet snakket varmt om norsk EU-medlemskap. Henriette Sjursen-Eriksen mener Arbeiderpartiet må følge etter. Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS / NTB

Henriette Sjursen-Eriksen. Grønn Ungdom

Hvor har det blitt av det slagkraftige Arbeiderpartiet? Under Warsaw Security Forum nylig, var Jens Stoltenberg klar på at han vil at Norge skal inn i EU, men han har ikke partiet med seg. Det er en skam.

Arbeiderpartiet har historisk vært banebrytende og modige i å reformere og drive Norge videre. Men nå har de sammen med Høyre klart å sveise sammen en tverrpolitisk enighet om at EU er et ikke-tema for norsk politikk akkurat nå.

EU er vår tids viktigste fredsprosjekt. Det er i EU landene i Europa og våre allierte løser klimakrisen. Det er i EU våre allierte vedtar krisepakker når vi rammes av pandemier. Det er i EU våre allierte vedtar sanksjoner mot Russland. Og det er i EU våre allierte vedtar bøter mot tek-gigantene som Meta og Google.

Våre felles utfordringer løses ikke av hver enkelt stat hver for seg, vi er avhengig av et felles styringsnivå hevet over nasjonalstaten. EU fører en ny dimensjon til politikken og det er bra.

EUs overnasjonale strukturer gjør unionen handlekraftig, og sørger for at man tar hensyn til Europas interesser, som helhet.

EU er overnasjonalt, og det er nettopp derfor vi må bli med.

Arbeiderpartiet, og Høyre, tør ikke løfte EU-debatten fordi den er for splittende. Men det som er splittende og problematisk, er at vi i Norge konsekvent tenker at vi er oss selv nok, og at vi ikke skal delta i den viktigste arenaen for å sikre fred, frihet og demokrati i Europa.

Argumentene om at Norge skal sikre oss selv og vår egen selvråderett, kunne like gjerne blitt proklamert av Trump. Norge er et lite land, og vi vil få MER suverenitet dersom vi blir medlem i EU. Da hadde vi fått en stemme rundt bordet hvor politikken som skal forme Norge og det liberale Europa sin felles framtid blir vedtatt.

Det at de to tydeligste styringspartiene i Norge ikke tør å løfte den debatten, viser bare at de enten har altfor lav selvtillit til egne argumenter, eller at de faktisk ikke tror på det europeiske prosjektet.

Jeg tror det er det første, og håper at den selvtilliten kan vokse, slik at vi snart får den sårt tiltrengte, opplyste EU-debatten.