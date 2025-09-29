Å være tydelig går ikke på troverdigheten løs, NRK

NRK bør markere avstand til den israelske kringkasterens rolle i narrativet om krigen og trekke seg fra Eurovision, mener Ina Midttveit. Bildet viser NRKs underholdningsdirektør Charlo Halvorsen og kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Ina Midttveit.

Hver kveld synger jeg for barna mine. Mange oppvokst på 90-tallet vil nok kjenne igjen avslutningssangen i Amalies jul, Godnattsang for nissunger: «Må alle små i verden få sove denne natt. Må ingen av oss gråte og ingen bli forlatt».

En kveld da jeg var ferdig med å synge, så fireåringen meg i øynene og spurte: «Du eadni (mamma på nordsamisk), hva betyr forlatt?».

Jeg tenkte at det ikke er så lett å forklare, men prøvde likevel: «Forlatt, det betyr at noen drar fra deg, og så føler du deg trist og ensom».

«Åja. Akkurat som da du og áhčči (pappa) dro på teater. Da ble jeg forlatt hjemme.»

«Nja, ikke helt sånn», sier jeg. «Det stemmer at du ble lei deg da vi dro, men da var du hjemme med farmor og farfar, som du er veldig glad i, og du visste at vi kom vi tilbake etter at du hadde sovnet. Å bli forlatt er mer som når noen drar og ikke kommer tilbake på veldig, veldig lenge».

Han tok et godt tak rundt bamsen sin og sa, sånn som fireåringer gjør når de er ferdige med et tema: «Jeg skal alltid være med deg og áhčči og lillesøster helt til vi blir gamle og dør. God natt, elsker deg!».

Jeg ble varm i hjertet av de ordene – og håper jeg får høre dem ofte, helt til jeg blir gammel og dør.

Mens jeg prøver å forklare hva «forlatt» betyr for en fireåring, vet jeg at det finnes barn i verden som virkelig forstår det, på den mest brutale måten.

For i Gaza er det mange barn som blir forlatt. Og mange mammaer og pappaer som blir forlatt. Hver dag. Hver uke. Mødre og fedre som ikke får stryke over et flokete barnehode og si «jeg elsker deg». Som ikke får synge barnet sitt i søvn. Mange barn som gråter seg selv i søvn fordi mamma og pappa aldri kommer tilbake.

Det blir ganske absurd når det «å være uavhengig» kommer foran det å ta avstand fra grusomme handlinger.

Minst 20.000 barn er drept i Gaza siden oktober 2023. Over 64.000 mennesker totalt. Noens søster, bror, tante, bestemor, baby. Minst ett barn i timen.

IDF har igjen startet en bakkeoffensiv i Gaza by. Det betyr at mens vi skal synge oss glade, le av kostymer og sure toner i den tre timer lange Eurovision-finalen, dør tre barn hvis denne krigen fortsetter.

I norske redaksjoner streber man etter å være uavhengige, objektive og nøytrale. Det var også NRKs begrunnelse sist de valgte å gjennomføre konkurransen.

Da skrev de: «Hvis NRK skulle ta initiativ til en kulturboikott av en annen deltaker, ville vi mistet vår troverdighet som uavhengig nyhetsformidler».

Det er allmenn aksept for å si at «holocaust var galt», uten at det går på den journalistiske uavhengigheten og troverdigheten løs.

Jeg er glad for at uavhengighetsfanen holdes høyt. Vi er helt avhengige av en uavhengig presse som stiller kritiske spørsmål, følger makta tett og utøver god journalistikk uten en politisk agenda.

Likevel blir det ganske absurd når det «å være uavhengig» kommer foran det å ta avstand fra grusomme handlinger. I Gaza skjer det som flere, blant andre FNs undersøkelseskommisjon, har omtalt som folkemord.

I pressens egen Vær Varsom-plakat punkt 1.5 står det at «det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter (…)».

Hvordan forenes det med å kunne ta selvstendige og uavhengige avgjørelser som journalist, og samtidig være troverdig?

Å ta avstand fra folkemord er ikke det samme som å miste sin uavhengighet. Det er å ta ansvar for medmennesker.

La oss trekke frem noen enkle, men alvorlige eksempler. Selv om de historiske og kulturelle kontekstene er ulike, er prinsippet det samme: Når overgrep skjer, må pressen tørre å si ifra:

Omskjæring av jenter er en grusom praksis som skader jentene for livet. Journalister som skriver om dette, tar et standpunkt. De skriver for å vekke oppmerksomhet og bidra til endring, uten at det går på bekostning av troverdigheten.

Det samme gjelder når journalister skriver om holocaust. Historier fra overlevende, pårørende, og forskere påvirker oss, uansett hvilke språklige virkemidler som brukes.

Det er allmenn aksept for å si at «holocaust var galt», uten at det går på den journalistiske uavhengigheten og troverdigheten løs.

Hva er annerledes med 64.000 døde palestinere?

Å mene at det er forkastelig at israelske myndigheter driver utryddelse av en sivilbefolkning, står ikke i motsetning til å anerkjenne at israelere lever i frykt. Begge perspektiver kan eksistere samtidig.

Som allmennkringkaster kan NRK ta et standpunkt mot den israelske kringkasteren KAN, som har en betydelig rolle i å forme opinionen og oppslutningen om krigen.

Det kan de gjøre uten å underkjenne den vanlige israelers opplevelse av trusselen fra Hamas, inkludert konsekvensene for familiene etter 7. oktober 2023.

For er det ikke nettopp ved å være tydelig at NRK viser sin uavhengighet og troverdighet i praksis?

I november skal EBU holde ekstraordinær generalforsamling, et krisemøte, der alle medlemslandene skal stemme over om Israel får delta i Eurovision 2026. Flere land, blant dem Irland, Nederland, Slovenia, Island og Spania, har allerede varslet boikott dersom Israel får delta.

Norge har foreløpig ikke planer om å trekke seg, og NRK har uttalt at de «har tillit til prosessen» og derfor vil avvente. Det har ført til demonstrasjoner og klager til Kringkastingsrådet.

Statskanalen bør markere avstand fra den israelske kringkasterens rolle i narrativet om krigen og trekke seg fra konkurransen. Å ta avstand fra folkemord er ikke det samme som å miste sin uavhengighet, det er å ta ansvar for medmennesker.

Men hvis nå NRK velger å gjennomføre Eurovision enda en gang, kan de hjelpe meg med hvordan jeg kan forklare betydningen av ordet «forlatt» for fireåringen?