Å redde kloden handler om å sikre gode liv

Året 2025 har vært preget av hetebølger, voldsomme branner og flom. Ekstremvær gjør enorm skade verden over, men dette er bare begynnelsen.

Skadevirkninger fra klimaendringene vil øke på i årene som kommer. Og folk bryr seg – klima og miljø var den tredje viktigste saken for velgerne i årets valg, etter helse og økonomi.

Dette til tross: Klima og miljø var ikke et sentralt tema i valgkampen.

Myndigheter som skal sikre innbyggerne gode liv både nå og i framtiden, har en stadig vanskeligere jobb. Når Arbeiderpartiet nå skal manøvrere et storting der de er avhengige av mange andre partier for å finne flertall, bør de søke brede forlik om en langsiktig og god klima- og miljøpolitikk.

Verdens økonomiske forum peker ut ekstreme værhendelser, kritiske endringer i jordsystemene, naturtap, økosystemkollaps og overforbruk av naturressurser blant de største truslene mot verdens økonomi de neste ti årene.

Og vi nordmenn er så absolutt en del av problemet: I år falt Verdens overforbruksdag – den dagen da vi hadde brukt opp ett års «rasjon» av verdens fornybare naturressurser – på 24. juli. Her i Norge hadde vi brukt opp vår andel allerede 16. april.

Det internasjonale ressurspanelet og naturpanelet slår fast at det vil kreves «gjennomgripende samfunnsendringer» for å redusere presset på natur, ressurser, og klima. En viktig del av dette handler om at vi må tenke annerledes om den økonomiske politikken.

Vi trenger en framtidsfortelling om muligheter og løsninger, og en politikk for å sikre gode liv på lang sikt som ikke bare handler om økonomisk vekst. Snarere tvert imot.

Få, om noen, tør å sette ord på dette. Hvorfor? Fordi vi er vant til å sette likhetstegn mellom økonomisk vekst og gode liv. Og ingen politikere kan vel si at de jobber for et samfunn som gir oss dårligere liv. Imidlertid viser forskning at livskvaliteten ikke øker med inntekt, over et visst nivå.

Det vi burde snakke mer om, er at det å unnlate å handle nå for å bremse klimaendringene, overforbruket og naturtapet faktisk vil gi oss alle dårligere liv.

Det er dette årets sommer har gitt oss en forsmak på: Klima- og naturkrisen forårsaker skade og lidelse. Også her i Norge. Målrettet jobbing for å løse problemene kan derimot sikre og øke livskvaliteten for generasjonene som kommer.

Kunnskapene fra de internasjonale forskerpanelene viser at det å ta bedre vare på naturen og ressursene er en nødvendig forutsetning for å bremse klimaendringene. Ikke dermed sagt at dette blir enkelt – det vil kreve helhetlig politikk der hensynet til folk og natur legges som premiss for alle samfunnets beslutninger.

Men det finnes en plan: Det er nettopp dette helhetlige synet som er operasjonalisert i Naturavtalen og dens 23 delmål. Tilsvarende som Parisavtalen er en plan for å bremse klimaendringene.

I juni var verdens forskere innenfor fagfeltet økologisk økonomi samlet i Oslo. De diskuterte det mangfoldet av verdier og kostnader som ikke tas med i de samfunnsøkonomiske regnestykkene som ligger til grunn for dagens politiske beslutninger. Det kan være verdien av god omsorg, verdien av natur, ikke-prissatte virkninger av beslutninger og sparte utgifter ved å ta hensyn til klima og natur.

Det som ikke regnes med, havner gjerne i den politiske blindsonen. Gjennomgripende samfunnsendringer får vi først når de politiske beslutningene inkluderer slike hensyn, verdier og perspektiver på en bedre måte, og løsrives fra et enøyd mål om økonomisk vekst.

Hvorfor? Det å ta bedre vare på naturen og bremse klimaendringene vil spare samfunnet for store direkte utgifter og alvorlige konsekvenser av klimaendringer og ødelagt natur.

Det vil også ha store indirekte positive konsekvenser: Sunnere mat og livsstil, naturopplevelser, redusert forbruk av ting vi ikke trenger og mer tilstedeværelse og engasjement i lokalmiljøet. Dette bidrar til bedre fysisk og psykisk helse og større livskvalitet. Forskning viser at gevinsten er stor både for enkeltindivider og samfunn.

Regjeringen og stortingsflertallet kan starte med å bli enige om at de skal følge opp kunnskap og ekspertråd som allerede finnes. Klimautvalget 2050 har en rekke forslag til hvordan Norge kan bli et nullutslippssamfunn.

Nøkkelen er å legge et budsjett der alle sektorer får tildelt en rettferdig andel av de små utslippene vi fremdeles kan ha igjen i 2050, og får ansvar for å jobbe systematisk for å komme ned dit.

Tilsvarende foreslår Naturrisikoutvalget at vi må kartlegge og ta hensyn til naturrisiko – den risikoen for tap og skade vi utsetter oss selv eller andre for når naturen ødelegges. Da synliggjør vi også alle de verdiene vi kan vinne ved å bevare og restaurere natur.

Til støtte for denne politiske snuoperasjonen trenger vi et helhetlig kunnskapsgrunnlag der vi synliggjør fordeler ved å ivareta natur og klimahensyn, og risiko for samfunnet ved å ikke ta miljømessig bærekraftige valg i dag.

Klima, natur og miljø kan ikke behandles som én særinteresse blant mange. Den tiden er forbi. Det må de politiske forhandlingene denne høsten ha som premiss.

Det handler om politikkens viktigste samfunnsoppdrag; å sikre trygge, gode liv for alle – også for framtida og kommende generasjoner.