Å leve lenge er ikke alltid det samme som å leve godt

Studier viser at deltakelse i kulturelle fellesskap kan redusere angst og depresjon, styrke sosiale relasjoner og øke livskvalitet, skriver innleggsforfatterne.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Flere eldre lever lenger enn før. Men å leve lenge er ikke det samme som å leve godt. Mange opplever ensomhet, passivitet og mangel på fellesskap, noe som truer både livskvalitet og psykisk helse.

Her kan kunst og kultur gi robusthet, mestring og tilhørighet i alderdommen.

I Totalberedskapsmeldingen slås det fast: «Kultur, kulturarv og kulturaktører er viktig også i kriser og krig». Kultur symboliserer fellesskap, identitet og trygghet. Tilgang til kunst og kultur kan gi mening i vanskelige tider, og styrke evnen til å ta gode valg – både for seg selv og fellesskapet.

Marion Rodgers Løseth, Marit Stranden og Siri Breistein.

Det gjelder også i eldreomsorgen. Når hverdagen preges av svekket helse og tap av nettverk og mestring, kan kunst og aktivitet være avgjørende for livskraft og opplevelsen av å høre til.

Forskningen er tydelig: Kunst og kultur fremmer psykisk helse. Studier viser at deltakelse i kulturelle fellesskap kan redusere angst og depresjon, styrke sosiale relasjoner og øke livskvalitet (Jensen et al. 2020).

Mange eldre bor alene, langt fra familie og nettverk.

Eksemplene er mange:

Den kulturelle spaserstokken gir eldre konserter, teater og kunstformidling i nærmiljøet.

Demenskor og musikkaktiviteter på sykehjem skaper ro, gir mestring og åpner kommunikasjon når ordene svikter.

Museenes programmer, som KODEs Kunstkompis, Kunstøyeblikket og Livsløpprogram, bygger broer mellom frivillige og eldre og skaper likeverdige møter.

Kultur på resept tilbyr målrettede aktiviteter som forbedrer psykososial helse (Jensen et al. 2024).

Men tilgangen er ujevn. Kulturlova pålegger det offentlige å sikre bred deltakelse, men i praksis varierer tilbudene sterkt mellom kommunene. Dermed blir kunst og aktivitet et spørsmål om bosted, ikke behov.

Ensomhet er en av de største risikofaktorene for dårlig helse blant eldre. Ifølge SSB opplever rundt 30 prosent av personer over 67 år ensomhet, og andelen øker med alderen. Ensomhet svekker både psykisk og fysisk helse, og kan forverre sykdomsforløp.

Mange eldre bor alene, langt fra familie og nettverk. Svekket funksjonsevne, transportutfordringer og økonomiske barrierer gjør deltakelse vanskeligere.

Her kan kunst og kultur være nøkkelen til fellesskap: En konsert på sykehjemmet, en malegruppe på frivilligsentralen, en museumsomvisning for personer med demens. Slike aktiviteter handler ikke bare om underholdning, men om relasjoner, å bli sett, lyttet til og verdsatt.

Regjeringen har bedt Helsedirektoratet utrede en nasjonal aktivitetsgaranti som del av Bu trygt heime-reformen. Målet er klart: Eldre skal få tilgang til meningsfulle aktiviteter.

Hva garantien vil innebære i praksis er ennå uavklart, men ambisjonen er tydelig: Aktivitet må bli en systematisk del av eldreomsorgen – også for de som bor hjemme eller på institusjon. Kunst og kultur bør inngå på lik linje med fysisk aktivitet.

Psykisk helse er ofte oversett i eldreomsorgen.

For å lykkes må flere forhold på plass:

Kommunene trenger ressurser til koordinatorstillinger som kan binde sammen helse, kultur og frivillighet.

Distriktene må ivaretas – lange avstander og få møteplasser krever tilpassede løsninger.

Demensomsorgen må styrkes, med flere tilrettelagte tilbud og kompetanse både i helsevesenet og blant frivillige.

Når kunst og kultur blir en del av eldreomsorgen, styrkes både individet og fellesskapet. Deltakelse gir mestringsfølelse, selvtillit og relasjonskompetanse – ressurser som gjør oss mer robuste i møte med livets utfordringer.

Folkehelsemeldingen understreker at folkehelsepolitikken må være tverrsektoriell: Bolig, nærmiljø, transport og kultur er like viktige som helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratets ABC-modell for god psykisk helse gir tre enkle grep:

Vær aktiv

Vær sammen med andre

Gjør noe meningsfullt

Likeverd betyr at alle – uavhengig av funksjonsnivå, økonomi eller bosted – skal ha tilgang til opplevelser som gir mening. En aktivitetsgaranti kan gjøre dette til virkelighet.

Psykisk helse er ofte oversett i eldreomsorgen. Ensomhet, passivitet og tap av fellesskap er utfordringer som må tas på alvor. En nasjonal aktivitetsgaranti kan bli et vendepunkt. Men det krever mer enn gode ord: Ressurser, systematikk og kompetanse er avgjørende.

Å se kultur som beredskap, betyr å erkjenne at kultur ikke bare er pynt, men en grunnleggende ressurs som styrker fellesskap og psykisk helse.

Tar vi dette på alvor, kan eldre over hele landet få leve aktive og meningsfulle liv – i fellesskap med andre, gjennom hele livsløpet.