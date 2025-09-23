Å gi en stemme til de som ikke blir hørt

I Sudan, som i alle krigsområder er det barna som bærer den tyngste byrden og de største konsekvensene, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser flyktninger i en provisorisk leir utenfor byen Tawila vest i Sudan i april i år. AFP / NTB

Unni Marie Heltne (t.v.) og Ragnhild Dybdahl.

Når Raftostiftelsen tildeler sin prestisjefylte menneskerettighetspris til Emergency Response Room (ERR) i Sudan, er det mer enn en anerkjennelse.

Det er et rop om global oppmerksomhet, en hyllest til mot, og et håp om at verden fortsatt bryr seg om de mest sårbare.

I en verden der kriser konkurrerer om oppmerksomhet, gir Raftoprisen Sudan et ansikt. Den gir en krigsherjet befolkning en stemme. Og den gir oss alle en mulighet til å velge side – ikke i en krig, men i kampen for menneskers rett til et verdig liv.

ERR er ikke en tradisjonell organisasjon. Det er et grasrotnettverk av tusenvis av frivillige som oppsto i kjølvannet av den brutale borgerkrigen som brøt ut i Sudan våren 2023. Mens generaler kjemper om makt og ressurser, og staten har kollapset, er det ERR som har trådt inn der verdenssamfunnet har sviktet.

De leverer helsehjelp, mat, vann, transport av døde og begravelser – tjenester som utgjør forskjellen mellom liv og død.

Raftostiftelsen skriver at ERR tildeles prisen for sitt «modige arbeid for å bevare den mest grunnleggende menneskerettigheten – retten til liv». I en tid der humanitær tilgang aktivt blokkeres av stridende parter, er ERRs innsats ikke bare viktig – den er livsnødvendig.

Sudan befinner seg i en av vår tids verste humanitære kriser. Over 13 millioner mennesker er drevet på flukt, og titusenvis har mistet livet. Krigsforbrytelser, etnisk rensing og seksualisert vold preger hverdagen for millioner.

Midt i dette står ERR som et håp i håpløsheten – et sivilt initiativ som dokumenterer overgrep, gir nødhjelp og bygger fellesskap.

ERR opererer nå i 13 av Sudans 18 delstater. De gjør det uten garantier, uten beskyttelse, og ofte med livet som innsats. At Raftostiftelsen gir dem sin pris, er et signal om at deres innsats ikke er usynlig. Det er en bekreftelse på at solidaritet fortsatt finnes – og at den kan redde liv.

Mange barn har mistet både foreldre og trygghet.

I Sudan, som i alle krigsområder er det barna som bærer den tyngste byrden og de største konsekvensene. Ifølge Unicef er over 24 millioner barn rammet av konflikten, av dem er 6,5 millioner på flukt. Konflikten karakteriseres som verdens største flyktningkrise for barn.

En hel generasjon som vokser opp med krig som bakteppe. Skoler er stengt, familier er splittet, og mange barn har mistet både foreldre og trygghet. De utsettes for vold, sult, sykdom og traumer, og er vitne til ubeskrivelige grusomheter.

Barn rekrutteres til væpnede grupper, utsettes for seksualisert vold og lever i konstant frykt. Mange har ikke tilgang til helsehjelp, og psykisk støtte er nærmest fraværende.

Foreldre blir satt ut av funksjon som beskyttere fordi de blir kommer bort fra barna sine, blir skadet eller drept, eller blir sterkt preget av sine egne traumer.

Krigens psykiske konsekvenser er dyptgripende. Barn og unge i Sudan opplever ekstrem stress, angst, depresjon og posttraumatiske lidelser. ERRs arbeid inkluderer ikke bare fysisk nødhjelp, men også psykososial støtte. De gir førstehjelp for mental helse, og samarbeider med lokale aktører for å tilby psykososial støtte.

Dette er livsviktig arbeid i et land der det knapt finnes fungerende helsesystem. Organisasjonens modell er basert på lokal mobilisering. De trener frivillige, bygger nettverk og sørger for at hjelpen når fram – også til barn.

Tiltakene omfatter:

Trygge soner for barn: Midlertidige rom der barn kan leke, lære og få psykososial støtte.

Mobile helseklinikker, som gir både fysisk og mental helsehjelp.

Dokumentasjon av overgrep, som gir barn og familier en stemme og mulighet for rettferdighet.

Mat og hygieneartikler, som reduserer sykdom og gir grunnleggende trygghet.

Disse tiltakene er ikke bare praktiske – de viser at noen ser barna, at noen bryr seg, og at betydningen av en barndom ikke er glemt.

At Raftostiftelsen løfter fram ERR, er en anerkjennelse av kraften i lokalsamfunn og medmennesker. Det er en påminnelse om at menneskerettigheter ikke bare forsvares i rettssaler og FN-resolusjoner, men i handling – ofte utført av vanlige mennesker under ekstreme forhold.

Raftoprisen er ikke bare en ære – den er en forpliktelse. Den forplikter oss som verdenssamfunn til å se Sudan, til å støtte ERR, og til å kreve at humanitær hjelp ikke skal være et offer for geopolitisk spill.

Den forplikter oss til å lytte til de stemmene som sjelden når fram – de som ikke har mikrofon, men som har mot.