Å få barn er et personlig valg, men det er også politisk

Det er artig å se at en kronikk man skrev for nærmere to år siden fremdeles kan inspirere til debatt. Det er tydelig at når man pirker bort i folks personlige valg, så er det lett å treffe en nerve. Våre liv og våre valg er politiske. Hvorvidt du velger å røyke eller ei, er en beslutning som faktisk påvirker flere enn deg selv. Det påvirker samfunnet. Det samme gjelder hvorvidt man får barn eller ikke. Det er personlig, men det er også politisk.

Hedda Aasland trekker i Dagsavisen (29. juli) fram en rekke argumenter for hvorfor det er riktig, eller i det minste forståelig, at folk velger å ikke få barn. Dette være seg vansker med å skaffe bolig, begrensede barnehageopptak, krig under fjerne himmelstrøk eller den evige trusselen om klima-harmageddon. For ikke å nevne den ærlige innrømmelsen om at man heller ønsker mest mulig frihet for seg selv enn å bruke ens dyrebare tid på andre.

Men, på samme måte som det å måtte lese en håndfull undermåls debattartikler i ny og ne, ikke er et godt argument for frivillig analfabetisme, så er ikke bildet Aasland maler overbevisende for frivillig barnløshet. I hvert fall når man selv bor i et av verdens rikeste og tryggeste land.

For hvis ikke Norge i dag er et godt nok sted å frembringe fremtidige generasjoner, så er det ingenting som er godt nok. Våre forfedre klarte det da landet var herjet av kriger, pest og ekstrem fattigdom. Jeg tror vi har glemt forskjellen på utfordrende og umulig.

Men hvorfor skal man få barn? Fordi man har lyst, fordi det er naturlig og fordi det er givende. Aasland spør, i en individualistisk tone som jeg hadde forventet av en libertarianer fremfor en skribent i en avis med bakgrunn i arbeiderbevegelsen: Hvorfor er det mitt ansvar å sikre den norske velferdsmodellen?

Jeg mener ikke at noen enkeltperson bærer ansvaret for fødselstallene. Samtidig har vi – særlig de som ytrer seg offentlig – et visst ansvar for hvordan vi påvirker samfunnsdebatten. Når stadig færre barn fødes, er det viktig at vi ikke bare diskuterer valgfrihet, men også konsekvensene av en utvikling som kan svekke fellesskapets bæreevne.

Insentivene som staten kommer med skal ikke være rettet mot å overbevise folk som Aasland til å få barn, men heller for å gjøre det lettere for dem som alt ønsker å få barn, å få det antallet de ønsker.

For, på samme måte som at det at flere begynner å røyke er negativt for samfunnet, så er at flere velger å avstå fra å få barn, det samme. Hvis det at jeg er opptatt av at samfunnet jeg bor i også skal være et godt samfunn – også når mine barn er gamle – gjør meg til en nasjonalist i Aaslands øyne, så får det bare være. Jeg er glad i landet vi har arvet av våre forfedre og som vi må forvalte på vegne av de kommende generasjonene.

Noen av utfordringene som Aasland peker på er dog reelle og nødvendige å få tak i. Men i stedet for å kapitulere ved første tegn på vanskeligheter, så må vi gjøre det lettere for dem som ønsker å få barn. Og det er et ønske som er reelt.

En undersøkelse fra 2020 viste at kvinner i snitt ønsker seg 2,3 barn, mens de får 1,4. Insentivene fra staten skal ikke være rettet mot å overbevise folk som Aasland til å få barn, men heller gjøre det lettere for dem som alt ønsker å få barn, å få det antallet de ønsker. Her er det mye man kan gjøre; som å gi progressive skattekutt på inntektsskatten for hvert barn en kvinne får, å frita mødre fra verneplikten eller gi familier langt mer gunstige lånebetingelser til hus og bilkjøp.

Å føde og oppdra barn er noe av det største man kan gjøre. Det er på tide at samfunnet gir en dypere anerkjennelse til den enormt viktige innsatsen mødre gjør. For selv om det kan oppleves urettferdig overfor dem som bevisst velger ikke å få barn, er dette arbeidet avgjørende for fellesskapet.

Å anerkjenne betydningen av dette, er ikke det samme som å moralisere over andres valg. Det er en nødvendig påminnelse om hvilke bidrag som gjør samfunnet bærekraftig over tid.

Å få barn er ikke en plikt, men et fritt valg. Like fullt må vi erkjenne at når mange velger det bort, har det negative konsekvenser som påvirker hele samfunnet.

Det er vårt felles ansvar å sikre den norske velferdsmodellen, ikke bare for oss selv, men også for de som kommer etter deg og meg.