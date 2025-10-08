Å be om hjelp når man er i mørket koster alt

Systemet vårt rundt psykiske lidelser setter inn tiltak først når mennesker er akutt syke. Men vi kan ikke vente til mennesker står på kanten av stupet før det reageres, mener Eline Syrdalen. Illustrasjonsfoto: iStockphoto

«Jeg er ikke syk nok». Den setningen hører jeg altfor ofte fra mennesker som lever med psykisk sykdom. Når selv de som har forsøkt å ta sitt eget liv blir vurdert som «ikke syke nok» til å få hjelp, viser det hvor sviktende systemet vårt er.

For fem år siden var jeg selv inne i systemet med kraftig angst, depresjon og PTSD. Jeg fikk hjelp. Jeg ble sett. Hadde jeg ikke blitt det, vet jeg ikke om jeg hadde klart meg.

Å be om hjelp når man står i mørket koster alt. Når svaret blir avslag, mister man det siste håpet. Når håpet ryker, er det forståelig at noen velger å gi opp.

Norge har redusert antall psykiatriske sengeplasser fra over 12.000 i 1980 til ned mot 3.000 i dag (SSB 2024), mens befolkningen har vokst. Psykiske lidelser koster samfunnet rundt 330 milliarder kroner i året, mer enn nesten noe annet helseområde.

Samtidig sliter allerede én av fem unge menn og én av tre unge kvinner med psykiske plager.

Infrastruktur er viktig, men stål og betong prioriteres foran menneskeliv.

Likevel brukes milliarder på broer, veier og bygg. Infrastruktur er viktig, men stål og betong prioriteres foran menneskeliv. Vi kan ikke pakke oss inn i at helse er gratis i Norge, når man må vente ett år på å få den hjelpen man sårt trenger. Nok er nok.

Systemet setter inn tiltak først når mennesker er akutt syke. Tidlig innsats i skoler, barnehager og arbeidsliv er underfinansiert. Mange får beskjed om at de ikke er «syke nok», fordi kapasiteten er sprengt og hjelpen først gis når krisen er livstruende.

Ansvaret er i tillegg fragmentert: Kommunene har ansvar for noe, spesialisthelsetjenesten for noe annet. Resultatet er at mennesker faller mellom flere stoler.

Og fortsatt bærer mange på skam og tabu. Det som gjør at hjelpen søkes for sent, og møtet med et underbemannet system blir enda mer brutalt.

Det er på tide at politikerne bygger broer av omsorg og tilgjengelighet.

Vi kan ikke vente til mennesker står på kanten av stupet før det reageres.

Psykisk helse må inn i undervisningen, og tjenestene med helsesykepleiere og skolepsykologer må styrkes.

Det må finnes lavterskeltilbud, uten diagnosekrav eller måneder på venteliste.

Når krisen først er akutt, må det være nok behandlingsplasser.

Arbeidslivet må rustes bedre til å forebygge utbrenthet og psykiske plager.

Psykisk helse må likestilles med somatisk helse, ikke bare i festtaler, men i budsjettene.

Vi kan ikke fortsette å applaudere byggverk mens unge mennesker mister håpet om å bli sett og hørt. Den neste generasjonen risikerer å rammes enda hardere dersom vi ikke tar grep nå; samfunnet vårt svikter de mest sårbare.

I 2024 tok 727 mennesker livet sitt, den høyeste selvmordsraten siden år 2000, og én av to var under 47 år.

Dette skjer mens vi stadig bygger nye milliardbroer. Det er på tide at politikerne bygger broer av omsorg og tilgjengelighet, til menneskene som trenger oss mest.