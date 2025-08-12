Nyhetsredaktør Christina Dorthellinger Nygaard i NTB.
Foto: Gorm Kallestad / NTB
Å antyde at NTB skulle la seg bruke av IDF, faller på sin egen urimelighet
NTB innrømmer at anklage om terrortilknytning burde vært tatt ut av tittel i sitt tilsvar.
Dette innlegget er et tilsvar på kommentaren «Advarsler hjelper ikke når IDF vil drepe journalister» i Dagsavisen 11. august.
I vår internevaluering har vi i NTB konkludert med at gjengivelsen av IDFs påstand om Anas al-Sharifs terrortilknytning burde vært tatt ut av tittelen.