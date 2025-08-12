Nyhetsredaktør Christina Dorthellinger Nygaard i NTB.

Å antyde at NTB skulle la seg bruke av IDF, faller på sin egen urimelighet

NTB innrømmer at anklage om terrortilknytning burde vært tatt ut av tittel i sitt tilsvar.

Christina Dorthellinger Nygaard Nyhetsredaktør i NTB
Publisert

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dette innlegget er et tilsvar på kommentaren «Advarsler hjelper ikke når IDF vil drepe journalister» i Dagsavisen 11. august. 

I vår internevaluering har vi i NTB konkludert med at gjengivelsen av IDFs påstand om Anas al-Sharifs terrortilknytning burde vært tatt ut av tittelen. 

medier israel-palestina-konflikten gaza debatt ntb
