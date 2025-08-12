Å antyde at NTB skulle la seg bruke av IDF, faller på sin egen urimelighet

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dette innlegget er et tilsvar på kommentaren «Advarsler hjelper ikke når IDF vil drepe journalister» i Dagsavisen 11. august.

I vår internevaluering har vi i NTB konkludert med at gjengivelsen av IDFs påstand om Anas al-Sharifs terrortilknytning burde vært tatt ut av tittelen.