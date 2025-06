Hvem vil blø for USA?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Donald Trumps trusler om annektering, innføring av skyhøye tollsatser og kritikk av venner har vekket frykten for amerikansk tilbaketrekning. Men tapet påføres ikke bare USAs partnere og allierte.

USA står i fare for å gi slipp på et av sine mest effektive utenrikspolitiske verktøy: Prestisje.

Pål Kriachko Røren er postdoktor ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). (UiO)

I flere tiår har USA sittet ubestridt på toppen av en unipolar verdensorden. Selv om nye makter har vokst frem, har ingen matchet USAs militære og økonomiske styrke. Det gjelder fortsatt.

Men det er ikke bare rå makt som gjør USA mektig. Landet nyter også mye prestisje. En type respekt og sosial status som får andre land til å ville følge etter.

Allierte har samarbeidet med Washington ikke bare av frykt eller i håp om økonomisk vinning, men fordi de ville ha anerkjennelse fra supermakten.

Som statsviteren Robert Gilpin påpekte: «prestisje er maktens ansikt utad». Prestisje signaliserer et lands rolle og posisjon i verden. Stater instinktivt hvem som sitter øverst på den internasjonale rangstigen. I flere tiår har det vært USA.

Når USA roper, vil færre svare.

I en nylig utgitt forskningsartikkel viser jeg hvordan det er mulig å omsette prestisje i innflytelse. Lavstatusland støtter opp under høystatuslandets agenda i håp om å bli anerkjent.

Muligheten for å bli anerkjent kan få land til å sende soldater ut i krig, innføre reformer eller stemme på en bestemt måte i FN eller i andre internasjonale organisasjoner. Alt uten tvang eller bestikkelser.

Norge og Danmark deltok jevnlig i USAs kriger i over to tiår. Motivasjonen var ikke sikkerhetstrusler eller håp om økonomisk gevinst. I stedet ønsket de å bli sett og verdsatt av Washington.

De måtte ikke delta i disse krigene, de valgte det. Som Norges daværende utenriksminister Jan Petersen sa: Ved å bidra til de militære operasjonene setter Norge «noe inn som det er greit å ha på saldoen».

Norge og Danmark kunne holdt seg på sidelinjen, men valgte ofte å yte mer enn de behøvde. I perioder bidro Danmark og Norge med flere soldater per innbygger enn nesten noen annen USA-alliert.

De tok på seg høyrisikooppdrag som mange større land unngikk. Begge deltok i bombetokter i Libya (2011), og Danmark bombet mål i Irak (2014–15) og Syria (2016–17). Dette var operasjoner mange av USAs allierte valgte å stå utenfor.

For USA var dette en god handel. Kostnadene var lave. Danmark og Norge var mest ute etter symbolske belønninger: goodwill, synlighet og anerkjennelse.

Norge og Danmark fikk riktignok noe anerkjennelse for innsatsen. Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen hadde regelmessige møter med president George W. Bush, og danske diplomater ble invitert inn i lukkede diskusjoner i Washington.

Fogh Rasmussen og Jens Stoltenberg ble NATOs generalsekretærer i til sammen 15 år. Men samlet sett var dette en lav pris for USA å betale for å få andre til å kjempe på dine vegne.

Likevel mente både Norge og Danmark at det var verdt det. Lederne forsvarte krigsinnsatsen. Ikke ved å vise til sikkerhetsgevinster, men med et utbytte i omdømme. Etterfølgende danske regjeringer hevdet at bidragene til amerikanskledede militære operasjoner lyktes fordi de ble lagt merke til og rost av USA.

Og den norske Afghanistan-kommisjonen konkluderte i sin rapport med at det viktigste for Norge var å fremstå som en kompetent bidragsyter overfor USA, snarere enn resultatene på bakken.

Så entret Trump det hvite hus i 2017. En president med liten interesse for alliansebygging eller ros. Trump hånte allierte som lenge hadde strukket seg langt for USA. USAs symbolske autoritet begynte å falme.

Uten prestisje kan selv en supermakt ende opp alene.

Allierte som alltid hadde stilt seg bak USA, ble ignorert eller skjelt ut. Trump luftet til og med ideen om at USA ikke burde overholde NATOs artikkel 5 om felles forsvar.

Trumps andre presidentperiode har gjort ting verre. Nære allierte møtes ikke lenger med takknemlighet, men med trusler. Han foreslo å kjøpe Grønland fra Danmark. Da han ble avvist, ville han ikke utelukke bruk av militære pressmiddel.

I tillegg innførte Trump toll og sanksjoner mot Canada i et forsøk på å presse landet til å bli USAs 51. delstat.

Budskapet til USAs venner er rystende: Lojalitet til Washington lønner seg ikke lenger.

Vil disse landene gå til krig for USA igjen? De vil i hvert fall tenke seg om to ganger. Eller flere. Hele det psykologiske bytteforholdet er blitt forstyrret. USA er ikke lenger den forutsigbare distributøren av prestisjevaluta.

Hvorfor ofre liv for en alliert som glemmer navnet ditt?

Når USAs prestisjekapital synker i verdi, svekkes også landets innflytelse. USAs nærmeste partnere begynner å gardere seg.

Både Canada, Danmark og Norge vil nøle med å sende soldater til fjerne konflikter på amerikansk forespørsel. Når USA roper, vil færre svare.

Uten prestisje vil USAs makt ha mindre gjennomslagskraft. Styrke betyr mye i internasjonal politikk, men prestisje, som Gilpin sa det, kan bety mer.

Uten prestisje kan selv en supermakt ende opp alene.

Les også: Formuesskatt: Politikere kan spare millioner

Les også: Fra lynolsniffende unggutt til Det ovale kontor (+)

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)