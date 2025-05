Råten i arbeidslivet må stoppes før den gjør for mye skade

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arbeidslivskriminalitet (A-krim) er ikke bare skadelig for menneskene som utnyttes, men også for samfunnet og Norges omdømme i utlandet.

Ingrid Rosendorf Joys Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær i Caritas Norge. (Caritas)

Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange personer som ble utsatt for A-krim i Norge i 2024, men ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er dette en økende utfordring.

I sin trusselvurdering for 2025 har politiet vist til lønnstyveri som en alvorlig trussel. Lønnstyveri ble straffbart i 2022 og antall anmeldelser siden da har økt fra 36 til 174 i 2024.

Samtidig rapporterer politiet at slike saker har svært lav oppklaringsprosent, og i fjor ble bare 11 prosent av sakene regnet som oppklart. Hittil har bare tre arbeidsgivere blitt dømt.

Gjennom vår lavterskel rettshjelpsordning møter Caritas mange av dem som utnyttes. Sakene handler om uteblitt lønn, ulovlige arbeidskontrakter, usaklig oppsigelse, trusler, urapporterte arbeidsulykker, og å jobbe og bo under farlige og uverdige forhold.

Santiago fra Argentina tok kontakt da han, etter en måned i jobben på bilvaskeriet, verken hadde fått kontrakt eller lønn. Han hadde ikke lenger penger til å betale for mat, husleie og offentlig transport.

Hans historie er ikke unik, og vi møter mange med langt alvorligere saker der arbeidsgiver kommer med trusler.

I 2024 behandlet våre jurister 162 utnyttelsesaker, derav 103 om lønnstyveri. I tillegg bruker de utallige timer på å skaffe dokumentasjon som beviser at arbeidsgivere har begått lovbrudd.

Mange av arbeidsgiverne er gjengangere innen skatte- og registerkriminalitet og benytter seg av konkurser og stråmenn for å unngå straff. Og de lykkes gang på gang.

Vi trenger ikke flere festtaler, vi trenger handling.

Dette er et demokratisk problem som setter rettsstaten vår og tilliten til den på prøve. Ikke minst skader det Norges omdømme blant arbeidsinnvandrere.

Slik kan det ikke fortsette. Vi er helt avhengige av utenlandsk arbeidskraft, særlig i årene som kommer.

En ny analyse fra Nav anslår at Norge innen 2040 vil mangle 30.000 sykepleiere og 24.000 helsefagarbeidere. Det ventes også mangel på faglært arbeidskraft innen bygg og anlegg, industri og håndverk.

Hva må til for å bedre situasjonen? I flere år har Caritas etterlyst tiltak som kan bidra til forebygging og avdekking av A-krim, samt et styrket rettshjelpstilbud for å ivareta ofrene bedre.

Lønnstyveri får også store konsekvenser for samfunnet i form av tapte skatteinntekter, svekkede konkurransevilkår for seriøse bedrifter og økt belastning på offentlige tjenester.

Det bør innføres en egen bestemmelse i straffeloven som forbyr grov utnytting i arbeidslivet.

Vi trenger ikke flere festtaler, vi trenger handling. Vi håper A-krim blir en viktig valgkampsak. Her er noen forslag på et knippe løsninger.

Juridiske tiltak som kan innføres er: Krav om arbeidskontrakt fra dag én. Det bør også kreves digital registrering av arbeidskontrakter og timelister for å forebygge lønnstyveri og sikre dokumentasjon.

Videre bør det innføres en egen bestemmelse i straffeloven som forbyr grov utnytting i arbeidslivet, slik at man får tettet gapet mellom eksisterende bestemmelser mot menneskehandel og lønnstyveri.

Hjelpetilbud for utsatte arbeidstakere kan styrkes ved å øke støtten til frivillige organisasjoner som avdekker arbeidsutnyttelse og bistår ofrene.

Politiet og påtalemyndighetene bør instrueres om å prioritere arbeidslivskriminalitet og lønnstyveri.

Rett til norskopplæring bør lovfestes, for å fremme integrering og for å redusere sårbarheten som manglende språkbeherskelse skaper for utnyttelse.

Til sist bør man rett og slett prioritere A-krim høyere enn man til nå har gjort. Politiet og påtalemyndighetene bør instrueres om å prioritere arbeidslivskriminalitet og lønnstyveri. Det bør settes klare mål for oppklaringsprosenten i slike saker.

Et norsk arbeidsmarked hvor folk opplever grov utnyttelse og blir snytt for lønnen de har tjent gjennom hardt og ærlig arbeid, samsvarer dårlig med vårt eget selvbilde.

Foreløpig har også utenlandske arbeidere et positivt inntrykk av Norge som potensielt arbeidssted. Det kan imidlertid endre seg.

Å sikre alle arbeidstagere, enten de er norske eller utenlandske, de samme rettighetene i arbeidslivet er viktig av flere grunner. Dels for å fortsette å kunne tiltrekke oss den utenlandske arbeidskraften vi trenger, og dels for å hindre den råten som A-krim er i å spre seg.

Fremfor alt bør vi gjøre det fordi det er rett.

