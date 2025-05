Propagandaens nye ansikt

Når vi hører ordet «propaganda», tenker vi gjerne på fortidens storslåtte løgner: Krigsplakater, enkle slagord og demonisering av fienden.

Samina Vabo Ansari er utdannet fredsmekler med spesialisering i mykt diplomati.

Men den mest effektive formen for propaganda er ikke den vi gjenkjenner – det er den vi ikke ser.

Den sniker seg inn i tankesettet vårt gjennom populærkultur, nyhetsbilder og språkbruk og er effektiv nettopp fordi den fremstår som naturlig, nøytral og sann.

Propaganda betyr ikke nødvendigvis løgn eller ren manipulasjon. Det handler vel så mye om målrettet informasjon for å fremme egne interesser eller verdenssyn – gjerne pakket inn i hverdagskultur, nyhetsdekning eller politisk retorikk.

Hollywood-filmer, blå jeans, McDonald’s og amerikanske tegneserier er mer enn underholdning og hverdagskultur – de er symbolske eksportvarer for en bestemt livsstil og et verdigrunnlag.

Slike kulturelle uttrykk har i tiår formet vår oppfatning av hva som er moderne, riktig og ettertraktet.

Det er myk makt i praksis – en form for strategisk påvirkning som virker uten tvang, men med desto større gjennomslagskraft.

Når superhelter i tegneserier bekjemper «onde regimer» på andre kontinenter, når Hollywood fremstiller USA som den frie verdens beskytter, eller når den globale McDonald’s-logoen signaliserer trygghet og normalitet – da opererer vi ikke bare innenfor kultur, men innenfor ideologi.

Dette er myk makt i praksis – en form for strategisk påvirkning som virker uten tvang, men med desto større gjennomslagskraft. Den vestlige fortellingen om frihet og demokrati presenteres ofte som universell, selvinnlysende og nøytral.

Samtidig er det viktig for meg å understreke: Mitt anliggende er ikke å skape et negativt bilde av USA eller bagatellisere russisk propaganda.

Jeg ønsker ikke å unnskylde Putins handlinger i Ukraina. Jeg overser heller ikke hvordan desinformasjon og propaganda brukes fra russisk side.

Når verdier pakkes inn i underholdning og forbruk, svekkes vår kritiske dømmekraft.

Poenget er ikke å sette én side opp mot en annen, men å rette søkelyset mot hvordan vi – ofte ubevisst – lar oss påvirke av ulike former for informasjonsstrømmer og fortellinger, både fra øst og vest.

Det handler om å erkjenne at vi alle opererer innenfor større rammer av påvirkning.

Målet mitt er å bidra til økt bevissthet om disse mekanismene, slik at vi som enkeltmennesker og samfunn kan ta mer informerte valg. Valg som tjener oss best – som mennesker, samfunn og land.

Når verdier pakkes inn i underholdning og forbruk, svekkes vår kritiske dømmekraft. Vi konsumerer ikke bare produkter – vi tar opp i oss et verdensbilde.

Det finnes et dypt behov i befolkningen for mer nyanserte samtaler, der også upopulære meninger får rom.

Et tydelig tegn i tiden er hvordan alternative perspektiver håndteres. I en nylig sending av Debatten på NRK (20. mai) ble stemmer som Marielle Leraand og Glenn Diesen nærmest umiddelbart stemplet som «Putin-apologeter».

Ikke fordi de forsvarte Russland, men fordi de våget å stille kritiske spørsmål til det vestlige narrativet. Reaksjonene var raske og emosjonelle – og avslørende.

Etter at jeg delte min bekymring på Facebook, fikk jeg over 600 delinger på to dager. Det sier meg én ting: Det finnes et dypt behov i befolkningen for mer nyanserte samtaler, der også upopulære meninger får rom.

Det er ikke meningene som er problemet. Det er vår kollektive evne – eller mangel på sådan – til å møte dem med åpenhet og refleksjon.

Vår største utfordring er ikke den propagandaen vi kjenner igjen, men den som er blitt en del av vår verdensforståelse.

Vi må våge å erkjenne at den offentlige samtalen bærer stadig mer preg av fryktbasert ledelse. Meninger som avviker fra normen blir møtt med latterliggjøring, ekskludering eller stillhet.

Det er ikke bare et demokratisk problem – det er et varsko om en ideologisk blindhet.

Internasjonalt ser vi samme mønster. Da president Donald Trump inngikk avtaler med Ukrainas president Zelenskyj som ga USA tilgang til naturressurser i bytte mot våpen, burde det vekke debatt.

Er dette reell støtte til et krigsherjet folk – eller et uttrykk for kynisk stormaktspolitikk? Hvor ofte tør vi stille disse spørsmålene uten frykt for å bli stemplet?

Det er på høy tid med et oppgjør med vår egen forståelse av propaganda.

Vår største utfordring er ikke den propagandaen vi kjenner igjen, men den som er blitt en del av vår verdensforståelse. Derfor må vi gjøre det ubevisste bevisst.

Det krever at vi stiller de ubehagelige spørsmålene – ikke for å skape splid, men for å sikre demokratiets kjerne: Åpen, fri og informert meningsutveksling.

Norge står ved et veiskille. Skal vi la frykt og polarisering styre samfunnsdebatten? Eller skal vi ha tillit til at folk er i stand til å tenke kritisk, også om våre egne allierte og våre egne narrativer?

Som en som har sett stormaktspolitikkens konsekvenser på nært hold, vet jeg hva som står på spill. Vi må våge strategisk selvrefleksjon. Har vi alltid felles interesser med USA? Tør vi å utfordre etablerte sannheter uten å frykte fordømmelse?

Det er på høy tid med et oppgjør med vår egen forståelse av propaganda. Ved å gjøre det skjulte synlig, bygger vi motstandskraft mot manipulasjon.

La oss ikke frykte samtalen. La oss heller frykte stillheten som oppstår når samtalen knebles.

Om forfatteren

Samina Vabo Ansari har en mastergrad i internasjonale relasjoner fra Sciences Po i Paris, med spesialisering i mykt diplomati. Hun har bred internasjonal erfaring, blant annet fra feltarbeid i Kabul, Afghanistan.

