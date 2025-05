Et skolepolitisk mageplask

Det snakkes mye om at stadig flere blir uføre, men lite om hva som fører dit. Skolebehovsplanen skal effektivisere Osloskolen, men til hvilken pris?

Når barn med funksjonsnedsettelser møter barrierer allerede i skoledøra, legges grunnlaget for utenforskap som kan vare livet ut.

Karianne Havsberg, styreleder i FFO Oslo. (FFO)

Et av de mest urovekkende forslagene i planen er å avvikle Nordpolen skole som grunnskole. Nordpolen ble rehabilitert i 2012, og er tilpasset med blant annet gode lys- og lydforhold, trinnfri atkomst og andre krav til universell utforming slik at alle kan bruke skolebygget uansett funksjonsvariasjon.

Nå foreslås elevene blant annet flyttet til Sagene skole – et vernet bygg der muligheter for ombygging i beste fall er begrenset, og uansett vil bli svært dyrt.

Hva som skal skje med Nordpolen skoles spesialgruppe for autisme er ikke engang vurdert. Å flytte spesialgruppen vil rykke opp elever med særlig behov for trygghet og stabile relasjoner, og risikerer å bryte opp et unikt fagmiljø.

Det er allerede skrikende mangel på slike byomfattende spesialgrupper, 160 Oslo-barn fikk avslag på denne typen plasser i fjor.

Under halvparten av skolene i Oslo er universelt utformet. Ifølge Oslobygg var bare 69 av 172 skoler vurdert som universelt utformet ved årsskiftet 2023/2024. Samtidig estimeres det et etterslep på 1,3 milliarder kroner.

Likevel foreslår man altså nå å kutte et av de få skolebyggene som faktisk fungerer godt for alle.

Universell utforming av skolene våre handler om at alle barn skal ha lik tilgang til bygninger og uteområde, uten at det krever tilrettelegging. Dette sikrer at alle barn enten de har brukket et bein, ser eller hører dårlig kan bli inkludert og få delta i undervisning og friminutt.

Det handler om barns grunnleggende rett til å utvikle seg og sine evner gjennom deltakelse, læring og sosialt fellesskap – i praksis, ikke bare på papiret.

Det er uholdbart at det i dag er opp til hver enkelt skole å søke om midler til å bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede elever.

At en elev kommer seg fram i skolebygget skal ikke være avhengig av rektors initiativ eller lokal økonomisk prioritering. Det må være et strukturelt krav.

Universell utforming handler ikke bare om elever med funksjonsnedsettelser. Det handler om alle i lokalmiljøet som bruker skolebyggene til møter og kulturaktiviteter, samlingspunkt og valglokale.

Vi trenger flere universelt utformede skolebygg, ikke færre.

Vi trenger nærskoler som tar imot alle elever – ikke effektivisering som river ned fagmiljøer og sosiale nettverk. Da risikerer vi langt større utgifter på sikt.

Det koster litt å ha en skole der alle får mulighet til å utvikle sitt potensial. Spørsmålet er om vi har råd til å la være? Livslangt utenforskap er langt dyrere.

