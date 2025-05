Stort engasjement om skolene våre

Skolen er en viktig del av nærmiljøet og barns hverdag, og det er ingen lett beslutning å foreslå store endringer som påvirker mange av våre elever og ansatte.

Vi har mottatt i overkant av 1.200 høringsinnspill til Skolebehovsplanen, og vi leser og vurderer hvert enkelt av dem.

Anders Fremming Anderssen, fungerende divisjonsdirektør Osloskolen. (Osloskolen)

Vi har møtt mange engasjerte bydelspolitikere, lærere, elever, foreldre, organisasjoner og andre interessenter; og vi har besvart hundrevis av e-poster og telefoner i høringsperioden.

Denne medvirkningen er viktig for oss. Innspillene gir oss lokal kunnskap og perspektiver som supplerer det faglige grunnlaget.

Vi har gjort grundige analyser av behov og kapasitet og vurdert dette sammen med fysisk læringsmiljø, skolevei, trafikksikkerhet, skolens rolle i nærmiljøet, størrelsen på fagmiljøet, økonomi og klima.

Vi kjenner skolene og byen vår godt, og alle forslagene er helhetlig vurdert for å sikre tilstrekkelig kapasitet og gode læringsmiljø.

Vi har mye ledig plass i grunnskolen i Oslo, akkurat som i resten av landet, derfor er det ikke behov for like mange skoler. Noen steder i byen, der det bygges mange nye boliger, trenger vi fortsatt flere skoler. Dette har vi tatt hensyn til i forslagene våre.

Målet er å sikre nok kapasitet, samtidig som vi bruker ressursene våre riktig.

Vi har, som tidligere, planlagt med en dekningsgrad på 80–90 prosent på områdenivå. Samtidig er hver enkelt skole bygget for å fungere godt med 100 prosent oppfylling, og vi ser at mange kan misforstå dette til å tro at vi planlegger for mindre fleksibilitet enn tidligere.

Det stemmer ikke. Vi har derimot tatt ekstra høyde for usikkerhet i prognosene og risikovurdert alle tiltakene for å sikre at vi har tilstrekkelig kapasitet i årene fremover.

Hvis forslagene våre blir vedtatt, vil det fremdeles være god plass til elevene våre.

For å kunne gjøre gode vurderinger, spesielt knyttet til elevenes beste, har vi snakket med dem som kjenner elevenes hverdag best, blant annet elevorganisasjonen, sentralt ungdomsråd og kommunalt foreldreutvalg. Vi fikk også innspill fra mange elevråd, og noen skolers FAU.

Slik fikk vi innspill til hva som er viktig når vi skal gjøre endringer. Disse innspillene var sentrale for vurderingen av forslagene som har vært på høring.

Utdanningsetatens endelige forslag oversendes til byrådet i juni. I september legger byrådet fram sitt forslag til skolebehovsplan, og i desember vil Oslo bystyre til slutt avgjøre hvilke forslag som eventuelt skal vedtas og gjennomføres.

