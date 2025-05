Hva betyr et nasjonalt klimamål når Amazonas brenner?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Enorme branner herjer i Amazonas, og avskogingen har ikke vært større på 20 år. Hele verdens grønne lunger ligger for døden. Hvis regnskogen kollapser, kan vi glemme å stanse global oppvarming.

Litt smått blir det da at norske politikere krangler om vi skal ha et eget nasjonalt klimamål for utslippskutt.

Hilde Wisløff Nagell Hilde Wisløff Nagell er rådgiver i tankesmien Agenda. (Siw Pessar)

Det burde være full samling om felles innsats for å stoppe klimaendringene. Isteden marsjerte MDG, SV og Venstre ut av forhandlingene om et klimaforlik som kunne gitt forutsigbarhet og bred oppslutning.

Det som fikk dem til å snu nærmest i døra var at det ikke skulle settes et utslippsmål for Norge.

Vi trenger ikke et eget klimamål for utslipp i Norge, skrev jeg i Dagsavisen. MDG-leder Arild Hermstad er uenig.

Arild Hermstad og jeg vil det samme. Vi ønsker en kraftig økning i innsatsen for å redusere klimaendringer og stoppe nedbygging av natur. Men vi er uenige om det med mål.

Gode mål betyr mye. Det vet alle som har prøvd å begynne å trene, bli god på et instrument, eller mestre nye oppgaver på jobben.

Målene dine må være realistiske for at du skal klare å holde motivasjonen oppe. Planen for å komme dit må også la seg gjennomføre med dine forutsetninger.

Paris-avtalen forplikter alle land til å bidra i kampen mot klimaendringer. Det nye Paris-målet ser ut til å bli at Norge skal redusere utslippene med minst 70–75 prosent i 2035 sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Det er ambisiøst.

Realismen ligger i at noen av kuttene skal skje i Norge, mens noe i samarbeid med EU. Det er uten tvil EU som er Norges viktigste samarbeidspartner, og det er sammen med EU vi kan få til en omstilling til fornybarsamfunnet.

Når målet er satt, må vi gjøre mer av det som virker.

Miljøpartiet De Grønne ligger under sperregrensen på flere målinger. Deres viktigste sak, klimasaken, er så godt som død i den politiske samtalen. Det har sikkert flere forklaringer, men betyr ikke at folk ikke bryr seg. Klima er viktigst for hver fjerde velger.

Mange er bekymret, og vil ha mer handling nå for å snu utviklingen. Det som skal til er ikke et nytt urealistisk mål, men å gi folk tilbake troen på at det nytter.

Parisavtalen setter rammen for innsatsen globalt og nasjonalt. Norge har vært en pådriver i dette arbeidet, og samarbeidet med EU er avgjørende for å lykkes.

Når målet er satt, må vi gjøre mer av det som virker. CO₂-avgiften må økes for å gjøre satsing på fornybar mer lønnsomt. Det bør innføres en egen avgift på nedbygging av natur, slik at det faktisk skal koste å bygge ned verdifulle arealer.

Samtidig bør det settes en stopper for leting etter olje og gass i nye områder i tråd med anbefalingene fra Klimautvalget 2050.

Når Amazonas brenner, og verdens grønne lunger står i fare for å kollapse, er det ikke flere mål vi trenger – men konkrete, rettferdige og effektive tiltak.

