Gratis barnehage og økt bemanning – begge deler må til

Skal vi betale strømregninga, barnehageregninga eller fotballtreninga?

Det er realiteten for stadig flere småbarnsforeldre. De aller fleste har kjent på at utgiftene har økt, og mange har flere munner å mette. Mat har blitt dyrere, renta på det nye boliglånet har økt, strøm koster – ja, alt har blitt dyrere, og det må prioriteres knallhardt i mange hjem.

Både mor og far er i full jobb, det er nødvendig for familiebudsjettet, men også viktig for at landets oppgaver skal løses. Vi trenger alle sykepleiere, bussjåfører, ingeniører og lærere.

Og for mange går det rett og slett ikke opp. Frelsesarmeen rapporterer at én av fire foreldre har sluttet å kjøpe nødvendig klær og utstyr til barna sine. SSB viser at hver femte husholdning ikke klarer en uforutsett utgift.

I Bergen var det i fjor 40 millioner kroner i utestående betalinger til barnehage- og SFO-betalinger. Nesten alt endte hos et inkassobyrå. Når foreldre har dårlig råd, går det selvfølgelig utover barna.

Derfor vil SV ha gratis barnehage. Det betyr en regning mindre hver måned. Det er flere tusen kroner i året som kan gå til andre viktige formål.

Så skal også alle foreldre være trygge på at barna har det bra mens de er på jobb, og de ansatte skal ha gode rammer på jobb. Derfor forhandlet SV inn over en halv milliard til økt bemanning i statsbudsjettet, og derfor har vi tiltak også inn i revidert for å få flere til å velge å jobbe, og å bli i barnehagen.

Vi har mange dedikerte ansatte i våre barnehager, men vi må ha flere.

Mye av midlene vi la inn til økt bemanning, valgte flere høyrestyrte kommuner å bruke andre steder. Det må selvsagt høyresiden ta det fulle og hele ansvar for.

SV ville også nylig ha økt bemanning i barnehagene inn i ny barnehagelov, i forhandlingene om barnehageforlik.

Det ville ikke Ap, Høyre, Sp, Venstre, KrF med flere. De representerte flertallet i denne sammenheng. Det må disse partiene ta ansvaret for.

Bemanning blir ikke prioritert høyt nok hos andre partier. Så dessverre er det ingen «quick fix» på bemanningsproblemet. Hadde det vært mulig å løse i dette reviderte budsjettet, så ville SV prioritert det.

Men vi gir oss ikke, for barn og ansatte trenger og fortjener økt bemanning. Vi jobber videre for full styrke med denne saken. Det trengs et sterkt SV på Stortinget fremover for å realisere vårt mål om å øke bemanningen i alle barnehagene våre.

I mellomtiden er det mulig å gjøre livet lettere for alle småbarnsforeldre, ved å fjerne en regning fra bunken.

