Våger Stortinget å redde villaksen?

Villaksen har gitt glede til generasjoner gjennom sin oppsiktsvekkende reise oppover elvene. I disse dager forbereder laksefiskerne seg til en ny sesong. Men ikke uten bekymring.

Ingvild Fonn Asmervik Ingvild Fonn Asmervik er biolog i Naturvernforbundet. (Naturvernforbundet)

For villaksbestandene har gått drastisk ned, og arten havnet på rødlista i 2021. Også sjøørret, sjørøye og kysttorsk sliter, og hele kystnaturen er under press. Hovedtruslene kommer fra oppdrettsnæringen, og problemene er grundig dokumentert.

Nå behandler Stortinget Havbruksmeldingen. Tør politikerne å gjøre tøffe grep og endre oppdrettsnæringen for å redde villaksen, andre villfisk og kystnatur?

De siste tiårene har svært mye villaks dødd av enorme mengder lakselus fra oppdrettsanlegg i fjorden der elva renner ut.

Lakseungene fødes og lever noen år i elva, før de svømmer til havs og blir store og kjønnsmodne. Rett før de vandrer ut, gjennomgår de fysiologiske endringer for å kunne leve i saltvann.

Etter noen år i havet vender de tilbake til akkurat den samme elva de ble født i. Seint på høsten gyter de og gir liv til nye lakseunger. En fascinerende livssyklus er fullført.

Arnodd Håpnes Arnodd Håpnes er biolog i Naturvernforbundet. (Naturvernforbundet)

Hele veien fra elv til hav og tilbake utsettes laksen for naturlige farer. Den kan bli spist, dø av sykdom eller matmangel. Slik er det for alle arter i naturen. Hver enkelt art har utviklet seg til et liv i samspill med venner, fiender og sitt livsmiljø.

Lusa fester seg på fisken og spiser skinn, vev og blod.

De siste tiårene har svært mye villaks også dødd av enorme mengder lakselus fra oppdrettsanlegg i fjorden der elva renner ut. Særlig er de små, utvandrende lakseungene sårbare.

Lusa fester seg på fisken og spiser skinn, vev og blod. Fisken blir svekket, får store åpne sår og mange dør. Sjøørret og sjørøye drepes også i hopetall av de unaturlige mengdene med lakselus.

I oppdrettsanleggene dør mange titalls millioner fisk hvert år som følge av lus og den tøffe lusebehandlingen som må gjøres. For næringen er dette et enormt problem, både når det gjelder økonomi, miljø og dyrevelferd.

Forskning viser at antall villaks som kommer tilbake til norske elver er blitt mer enn halvert de siste 50 årene. Og vi vet godt hvorfor, takket være et solid kunnskapsgrunnlag dokumentert gjennom mange år av verdens ledende villaksforskere.

Politikerne må våge å si at nå må all oppdrett inn i utslippsfrie anlegg.

Tre av de fire største truslene mot villaksen skapes av oppdrettsnæringen. Lakselus er den ene. I tillegg rømmer oppdrettslaks og blander seg med villfisk. Dette fører til negativ genetisk endring hos villaks. Også sykdom fra oppdrettsfisk sprer seg og dreper villfisk.

Alle disse truslene forsterkes av klimaendringer og varmere hav.

Stortingspolitikerne skal i disse dager vedta en ny havbrukspolitikk. Regjeringens forslag er et steg på veien, og innebærer en stor og nødvendig omlegging for oppdrettsnæringa.

Forslaget følger forskernes anbefalinger når det gjelder hvor stor dødelighet som kan tillates på ville laksefisker grunnet lakselus. Dette vil være en stor omveltning for de største oppdrettsgigantene, som har satt seg til motverge.

Men villaksen har ikke tid til å vente på flere runder. Den trenger modige politikere som tør å vedta Havbruksmeldinga.

Og de må få på plass tiltak som faktisk redder villfisk og fjordnatur. De må våge å si at nå må all oppdrett inn i utslippsfrie anlegg. Er stortingspolitikerne tøffe nok?

