Når prinsipper står i veien for aktive barn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mange barn som ikke deltar i fritidsaktiviteter, finner ikke relevant informasjon om tilbudene. Bare halvparten av den norske befolkningen sier det er enkelt å få oversikt over fritidstilbud der de bor.

Skolen har et ansvar for barns oppvekstmiljø og bør bidra til å synliggjøre lokale fritidsaktiviteter.

Lag og foreninger spiller en viktig rolle i å tilby fritidsaktiviteter for barn og unge. De bidrar til sosial inkludering og fysisk aktivitet. Dessverre møter de ofte en stengt dør når de vil informere om aktivitetene.

Dette begrunnes gjerne med gratisprinsippet og reklameforbudet i skolen. Prinsippene skal beskytte barn, men de kan også hindre deling av informasjon om fritidsaktiviteter som drives i frivilligheten av barn og unge selv eller deres foreldre.

Gratisprinsippet er viktig for å sikre at alle barn har lik tilgang til utdanning uten økonomiske barrierer. Likevel mener vi at prinsippet ikke hindrer skolen i å informere om fritidsaktiviteter som skjer utenfor skoletid og skolens regi, selv om det kan koste penger.

Noen frivillige organisasjoner tilbyr aktiviteter med deltakeravgift for å dekke utstyr, lokaler og instruktører. Kommunene eller organisasjonene tilbyr ofte økonomisk støtte for at alle skal kunne delta.

Reklameforbudet i skolen er viktig for å beskytte barn mot kommersielt press. Frivillige organisasjoner er verken kommersielle eller fortjenestebaserte.

Frivillige organisasjoner bidrar til barn og unges trivsel og utvikling og fungerer ofte som springbrett til varig samfunnsengasjement. De bør ikke behandles likt som kommersielle aktører.

For å sikre at alle barn får lik tilgang på informasjon om ikke-kommersielle fritidstilbud, anbefaler vi at informasjon om fritidsaktiviteter kan deles i skolens kanaler.

Det må være mulig for helsesykepleierne, og foreldre selv, å snakke om fritid og fritidsaktiviteter på foreldremøter.

I direkte kontakt med barn og unge kan de vise til aktivitetsoversikter, som Ungfritid.no, for de som vil delta på en fritidsaktivitet. Ved å samle informasjon om fritidsaktiviteter på ett sted, kan foreldre og barn lett finne aktiviteter som passer deres interesser og behov.

Dette gir tilbudene lik synlighet uten at det krever mye ressurser fra skolene.

Vi ber ansvarlige myndigheter å presisere at gratisprinsippet og reklameforbudet i skolen ikke står i veien for å dele informasjon om ikke-kommersielle fritidsaktiviteter.

Med skolene med på laget kan vi legge bedre til rette for at alle barn får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter sammen med andre.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les portrett: Sigurd Wongraven: – Jeg begynte å høre på metal da jeg var 6 år (+)

Les også: – Ungen min sa «det er for farlig for deg å jobbe i fengsel, pappa»