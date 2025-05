Prostitusjon er også en form for ungdomskriminalitet

Unge gutter dominerer kriminalitetsbildet om dagen, og det er det som havner i overskriftene. Det er ikke så rart – statistikken viser at gutter står bak en klar overvekt av lovbrudd blant unge.

I skyggen av bestillingsdrap, vold og dop pågår en annen virkelighet. En virkelighet der unge jenter utnyttes.

Dunya Hosseini (19) studerer statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. (Privat)

Det stemmer at jenter også deltar i vold og gjengkriminalitet, men seksuell utnyttelse og prostitusjon er formen for kriminalitet som i størst grad rammer unge jenter.

I Norge er det lov å selge seksuelle tjenester, men ulovlig å kjøpe dem, spesielt når det involverer mindreårige. Det er ekstremt skremmende å se at overgrep og kjøp av tjenester også blir gjort av jevnaldrende mindreårige.

For i motsetning til hva filmene viser, skjer ikke salget i mørke bakgater. Salget skjer rett under nesa på oss, nemlig på nettet. Unge jenter lokkes – eller lokker seg selv – inn i et farlig spill der sex og kropp blir kapital.

Noen motiveres av å bytte disse tjenestene for å skaffe rusmidler, enten til eget bruk eller for videresalg. Mens for andre starter det med å selge et bilde av føttene sine, som er noe mange jenter har vurdert i løpet av ungdomsårene.

Menneskehandel er ikke noe som bare skjer «der ute»

Hvorfor? Fordi det virker som en uskyldig, enkel og anonym måte å tjene raske penger på. Det er tross alt bare føtter.

For «Vilde», «Emma» og «Oda» begynte det slik, men så eskalerte det når mannen i andre enden begynte å mase om mer.

Det skal ofte skremmende lite til før unge, sårbare jenter som «Vilde» blir ofre. Menneskehandel er ikke noe som bare skjer «der ute». Sannheten er at det fortsatt foregår midt iblant oss.

I Trondheim innrømmer en mann i 20-årene å ha lagt ut to jenter for salg på Snapchat. En av jentene var 12 år gammel. Hans forsvar? At han bare «ville hjelpe dem med å tjene penger».

Bare så det er sagt, så er det få som starter rett på prostitusjon. Det er som regel det siste stadiet i en dyster utvikling. Det er heller ikke enkelt å dokumentere det generelle omfanget av hvor utbredt dette er, men det betyr ikke at problemet ikke eksisterer.

Nettopp derfor kan vi ikke være naive.

Seksuelle tjenester og utnyttelse er ikke den eneste måten jenter blir brukt i det kriminelle nettverket. De er også strategiske ressurser – brikker i et kriminelt spill.

En jente som sitter i en bil mens det fraktes narkotika, vekker mindre mistanke enn en gutt. Og det finnes en rekke eksempler på kvinnelige smuglere som hevder at de ikke visste hva de egentlig fraktet. De mener de ble bedt om å kjøre en bil eller levere noe i en koffert over grensen – gjerne på oppfordring av en venn eller kjæreste.

Jenter kan være like dypt involvert i kriminelle nettverk som gutter.

Det er vanskelig å bedømme i hvilken grad disse kvinnene snakker sant eller ikke, men at kvinner brukes fordi de vekker mindre mistanke – det tror jeg vi kan slå fast.

Hvorfor? Fordi vi som samfunn forbinder jenter med uskyld, mens guttene bærer stemplene.

Vi må våkne. Jenter kan være like dypt involvert i kriminelle nettverk som gutter, men på en mer usynlig måte. Jenter i kriminelle miljøer befinner seg ofte i en dobbel rolle, både som ofre for utnyttelse, men kan også være aktive deltakere i lovbrudd.

For å forstå og forebygge jenters rolle i kriminalitet, må vi både ta tak i hvordan de utnyttes, og hvordan de havner innenfor disse miljøene.

Selv om saker som involverer unge jenter sjelden når medias forsider, betyr ikke det at det ikke skjer. Det betyr ikke at du skal bry deg mindre.

Nettopp derfor må vi som samfunn ikke glemme jentene når vi skal snakke om ungdomskriminalitet.

Innlegget er levert av Ung Debatt, som distribuerer unge voksnes meningsytringer til norske medier.

