Du skyver barnefamiliene foran deg, Solberg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I sitt debattinnlegg «Lysne retter skytset feil vei» (Dagsavisen 22. mai) går byrådsleder i Oslo Eirik Lae Solberg hardt ut mot mitt poeng om at det er paradoksalt at byrådet valgte å kutte i eiendomsskatten i Oslo, samtidig skylder på regjeringen for dårlig kommuneøkonomi, og deretter vil legge ned skoler.

Jeg setter stor pris på at Solberg i denne saken er helt tydelig på at de eventuelle skolenedleggelsene av Oslo-skoler – som Nordpolen skole, Møllergata skole og Trosterud skole – er Oslo kommunes ansvar, med et flertall av de borgerlige partiene i spissen.

Eirik Lae Solberg skyver barnefamiliene foran seg når han gjennomfører tiltak som ikke er målrettet mot barnefamiliene.

At byråden legger faglige begrunnelser for foreslåtte skolenedleggelsene til grunn, betviler jeg ikke. Heller ikke at Utdanningsetaten har pekt på overkapasitet og et framtidig dramatisk fall i elevtall i Osloskolen.

Men med den begrunnelsen for skolenedleggelser drar jeg også slutningen om at mer penger til Oslo kommune fra regjeringen, ikke ville endret Høyre-byrådets syn på skolenedleggelsene. Men her får Solberg gjerne rette på meg om jeg tar feil.

I sitt innlegg skriver Solberg at «du er ganske langt ute på venstresiden hvis du tror at økt skatt på familier i Oslo er beste løsningen på den mest alvorlige økonomiske situasjonen i Oslo på flere tiår».

Her skyver Solberg barnefamiliene foran seg når han gjennomfører tiltak som ikke er målrettet mot barnefamiliene. Kutt i eiendomsskatten går nødvendigvis først og fremst til dem med eiendom. Og så klart er det barnefamilier med eiendom i Oslo, men eiendom er veldig ulikt fordelt. Ikke minst gjelder dette eiendomsverdien.

Da er det faktisk mer hjelp å hente for barnefamilier fra regjeringen, som har satt ned barnehageprisene med tusen kroner i måneden.

I de helt vestlige bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner, som de fleste av byrådene til Solberg selv kommer fra, betaler innbyggerne i snitt mellom to og fire tusen kroner i eiendomsskatt per innbygger i året.

Drar du helt øst i byen til Alna, Grorud og Stovner betaler derimot innbyggerne i snitt mellom to og fire hundre kroner i eiendomsskatt.

Da er det faktisk mer hjelp å hente for barnefamilier fra regjeringen, som har satt ned barnehageprisene med tusen kroner i måneden. Har du flere barn blir besparelsen her titusener i året, ikke noen hundrelapper om du skulle være heldig nok til å være inne i eiendomsmarkedet.

Så er det nok en ærlig politisk forskjell at vi på venstresiden tror mer på brede velferdsgoder enn på skattekutt.

Jeg vil dessuten hevde at du er ganske langt ute på høyresiden hvis du tror kutt til eiendomsbaroner skal dryppe ned på småbarnsfamiliene som bor trangt på østkanten og i sentrum.

Les også: Skjerm i skolen: – Mange foreldre kjenner nok på stor frustrasjon (+)

Les også: Valgforsker: Derfor vinner Ap unge velgere

Les også kommentar: Er tullprat hos NRK virkelig sååå viktig for demokratiet? (+)

Les også debatt: Vi må snakke om muntlig!